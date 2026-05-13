Alan Mozo revela que cayó en depresión tras perder la Final del Clausura 2023 con Chivas

Alan Mozo, ahora jugador de Pachuca, confesó que la derrota de Chivas ante Tigres en la Final del Clausura 2023 lo llevó a una etapa de depresión. El lateral derecho hizo la revelación en el podcast El RePortero de Yosgart Gutiérrez, donde habló sin filtros sobre el golpe emocional que le dejó aquella caída por 3-2.

Alan Mozo / Hector Vivas Ampliar

¿Qué dijo Alan Mozo sobre su depresión tras perder con Chivas?

Mozo fue directo al recordar el impacto de esa derrota: “Otra cosa que me dolió bastante fue perder la Final contra Tigres. Entré en depresión, neta. ¿Qué es esto que estoy sintiendo después de perder?

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Chicharito Hernández responde sí jugará en el Atlante: Esto dijo sobre su futuro en la Liga MX

El futbolista describió el ambiente del Estadio Akron en la Vuelta como algo que nunca había vivido: “Me acuerdo y piel chinita. Dos a cero, gol de mi Pocho Guzmán. Yo no dije: ‘ya ganamos’, pero se sentía". Tenían el título en la mano. Luego todo se derrumbó.

¿Qué pasó en la Final del Clausura 2023 que Chivas pudo haber ganado?

En el Clausura 2023, Chivas tuvo la oportunidad de sumar su título número 13 de la Liga MX, pero cayó en la Gran Final por 3-2 ante Tigres.

Mozo no guardó silencio sobre lo que ocurrió en la cancha y encendió la polémica: “Y empezaron a pasar cosas raras. El profe (Paunovic) hizo cambios, no digo que por eso, pero muchas cosas pasaron. No nos confiamos, pero fue raro. Un penal y tres a dos. En tiempo extra me sacaron, no pude ni terminar el juego. Después de tenerla tan cerca. Imagínate un cementerio, pero en el Akron. 45 mil personas, todos callados. Parecía una pesadilla".

¿Por qué era tan importante ganar ese título para Mozo?

Alan compartió lo importante que había sido para él poder coronarse como elemento del Rebaño: “Quedar campeón en Guadalajara es diferente (...) Ves la ilusión de la gente. Me encanta Guadalajara porque Chivas es tan grande que siento que es un pequeño resumen de lo que es el país. Gana Chivas, gana México y la gente es más feliz". Esa frase lo dice todo. Para Mozo, Chivas no era solo un club: era una causa.

¿Qué es de Alan Mozo hoy?

Mozo dejó a Chivas a principios del 2026 para unirse a las filas del Pachuca, con quien sufrió una grave lesión el pasado mes de febrero. Su presente está en la recuperación, mientras el Rebaño que dejó pelea ahora en las Semifinales del Clausura 2026.

Lo que sigue: Chivas va por revancha en las Semis

La historia de Mozo llega justo cuando Chivas disputa la Semifinal de Ida del Clausura 2026 ante Cruz Azul. El Rebaño busca volver a una Final tres años después de aquella pesadilla, con una afición que no ha olvidado lo que pudo ser y no fue. Si hay momento para cerrar ese capítulo, es ahora.