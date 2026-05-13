Brian Rodríguez en el radar de Cruzeiro en 2026: qué se sabe del interés desde Brasil / Jam Media

Según el medio Brasileño geglobo, Brian Rodríguez, extremo del Club América, ha sido colocado en el radar del Cruzeiro de Brasil durante este 2026. El atacante uruguayo vuelve a generar interés en el mercado sudamericano en plena temporada de la Liga MX.

Brian Rodríguez en el radar de Cruzeiro en 2026: qué se sabe del interés desde Brasil / Agustin Cuevas Ampliar

¿Por qué Brian Rodríguez quiere salir del América?

Brian Rodríguez viene amagando en varios mercados con dejar a las Águilas, pese a ser una pieza fundamental del club. Con el Clausura 2026 terminado en eliminación anticipada tanto en Liga MX como en Concachampions, el América deberá promover una serie de salidas de cara al Apertura, con más de diez jugadores en la lista de posibles bajas.

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El contexto es claro: el ‘Rayito’ quiere un salto deportivo y económico. Su contrato con el América vence en junio de 2029, y en Coapa esperan recibir más dinero que su valor en Transfermarkt, tasado en 7.5 millones de dólares.

¿Cuánto costaría ficharlo y qué números tiene?

El América pide alrededor de 8 millones de euros por el pase del atacante. En la temporada 2025/26, el extremo disputó 42 partidos, marcó 13 goles y repartió 8 asistencias.

No es un número menor para Cruzeiro. La Raposa evalúa presentar una propuesta oficial con valores que podrían llegar a los 50 millones de reales brasileños, aunque el club minero tendrá que convencer a sus propios directivos de abrir la chequera.

¿Qué tan serio es el interés de Cruzeiro?

Serio, pero con frenos. El Cruzeiro ya había buscado a Rodríguez el año pasado cuando era dirigido por Leonardo Jardim, aunque en aquella ocasión la negociación no prosperó. Ahora el escenario cambió: fue el propio entorno del jugador quien tomó la iniciativa y se ofreció al club brasileño.

De llegar, Brian Rodríguez lo haría con estatus de titular, pues internamente es visto como un nombre capaz de elevar el nivel técnico del ataque del Cabuloso.

ROMPEN FILAS ⚽️



Brian Rodríguez, Chiquito Sánchez, Sebastián Cáceres, Henry Martín, Kevin Álvarez, Malagón y Cota, fueron algunos de los jugadores captados saliendo del Club América. pic.twitter.com/cOF07GKd2N — W Deportes (@deportesWRADIO) May 11, 2026

¿Qué pasa con el América si se va el ‘Rayito’?

Junto a Brian Rodríguez, otros nombres como Sebastián Cáceres e Israel Reyes suenan para dejar el Nido tras el Mundial 2026, por lo que el club azulcrema podría enfrentar una reconstrucción importante de cara al Apertura.

Para las Águilas, perder a su ‘7’ representaría un golpe en ataque: desde su llegada, Rodríguez ganó seis títulos con el América, incluyendo el histórico Tricampeonato de Liga MX, una Supercopa, un Campeones Cup y una Campeón de Campeones.

¿Qué sigue? Los próximos pasos clave

El próximo capítulo se escribe en el Mundial 2026: si Brian Rodríguez brilla con Uruguay, su precio subirá y la fila de pretendientes crecerá. La ventana internacional abre el 20 de julio, fecha límite real para cerrar cualquier operación. Cruzeiro tiene pocas semanas para decidir si presenta una oferta formal antes de que lleguen más competidores al ruedo.