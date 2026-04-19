¡Brilló el ‘Rayito’! América derrota a Toluca con doblete de Brian Rodríguez en el Clausura 2026 / Agustin Cuevas

América venció 2-1 a Toluca en la cancha del Estadio Banorte en el partido correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026.

América vs Toluca / Agustin Cuevas Ampliar

Desde los primeros instantes, Toluca dominó el partido y apenas iban 2 minutos cuando el equipo escarlata tuvo las primeras 2 oportunidades de peligro. Al minuto 7’ Jesús Gallardo desbordó por la banda izquierda y centró para Paulinho, quien estrelló el esférico en el primer poste. Fue hasta el minuto 43’ cuando se abrió el marcador, Brian Rodríguez sacó un disparo desde fuera del área y dejó las redes temblando para poner el 1-0 a favor del América.

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Para la segunda parte, volvió a aparecer el ‘Rayito’ con otro golazo. Nuevamente lo intentó desde fuera del área y clavó el esférico en el costado derecho de la portería de Luis García y así puso el 2-0 para los de casa. Minutos después, Toluca descontó en el marcador luego de un autogol de Miguel ‘Shocker’ Vázquez, quien al intentar rechazar de cabeza terminó marcando en propia puerta desde un tiro de esquina.

Así se vivió el festejo del gol de Brian Rodríguez 🦅@egarrido12_ 📹 pic.twitter.com/hn1kp5WO1s — W Deportes (@deportesWRADIO) April 19, 2026

América trató de aumentar la ventaja con un contragolpe que dejó a Brian Rodríguez mano a mano con Luis García, pero el portero mexiquense apareció y evitó el tercero azulcrema. Finalmente, Toluca ya había empatado, pero les anularon el gol por fuera de juego y de esta manera consumaron su segunda derrota en el torneo.