LIGA BBVA MX y NISSAN premian al Cruz Azul con un millón de dólares por ser el club que obtuvo más puntos en la temporada

La Liga BBVA MX y Nissan reconocieron al Club Cruz Azul como el Equipo de la Temporada 2025-2026, distinción que premia al club con el mejor desempeño acumulado durante los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026.

Liga BBVA MX directivos Cruz Azul y Liga MX Ampliar

El reconocimiento fue entregado en una ceremonia realizada en la Explanada de la Casa del Futbol de la Federación Mexicana de Futbol, encabezada por Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, quien estuvo acompañado por Rodrigo Centeno, CEO de Nissan México, Víctor Manuel Velázquez, Presidente del Club Cruz Azul, Iván Alonso, Director Deportivo y Joel Huiqui, Director Técnico del actual campeón del futbol mexicano.

“Hoy, premiamos la constancia, la disciplina y el desempeño deportivo a lo largo del año futbolístico. Estamos aquí nuevamente, para distinguir a Cruz Azul, que se convierte en el primer equipo en obtener por segundo año consecutivo este reconocimiento. Nos llena de orgullo celebrar su entrega, esfuerzo y resultados”, comentó Mikel Arriola.

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Con este galardón, La Máquina se convierte en el primer equipo en obtener este reconocimiento por segundo año consecutivo, consolidando un ciclo de éxito sustentado en la constancia, la disciplina y el alto rendimiento deportivo.

“La cultura de Nissan es tener una mejora constante, la mejora continua, hacer las cosas un poquito mejor, una pulgada adicional todos los días. Ese ADN lo compartimos y sabemos que no construye, si no que se soporta con las acciones diarias.

Hoy celebramos con ustedes, vemos un camino recorrido que llegó a una recompensa máxima con el campeonato”, mencionó Rodrigo Centeno, CEO de Nissan México. Durante la temporada 2025-2026, los Celestes sumaron 68 puntos totales, producto de 35 unidades en el Apertura y 33 en el Clausura. Además, registraron 19 victorias en 34 partidos, fue el equipo con menos derrotas de la campaña y destacó por su solidez defensiva al recibir únicamente 28 goles.

Huiqui mascota Cruz Azul Nissan Ampliar

En el aspecto ofensivo, Cruz Azul marcó 63 anotaciones y se posicionó entre los equipos más destacados del campeonato, reflejando una propuesta competitiva y efectiva a lo largo de toda la temporada.

El club también logró el campeonato del Torneo Clausura 2026, reafirmando su protagonismo dentro del futbol mexicano y cerrando una campaña histórica tanto en resultados como en rendimiento.

“Desde el año pasado que ganamos este premio, dije que íbamos por el bicampeonato en este logro y simplemente es un reflejo del trabajo que hemos venido haciendo en el club, tanto dentro como fuera de la cancha.

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En cinco años hemos obtenido la novena, la décima, el Campeón de Campeones, la Supercopa y la CONCACAF Champions Cup, esto es gracias a nuestra gran afición, a la que hoy podemos darle alegrías, mediante campeonatos”, señaló Víctor Velázquez, Presidente del Club Cruz Azul.

Como parte del reconocimiento, la Liga BBVA MX y Nissan entregaron al Club Deportivo Cruz Azul un premio de un millón de dólares, además de otorgarle de manera directa su lugar en la próxima edición de la Concacaf Champions Cup.

La Liga BBVA MX destacó que este reconocimiento celebra no solo los resultados obtenidos en la cancha, sino también el compromiso de las instituciones que impulsan el crecimiento y fortalecimiento del futbol mexicano. Con este logro, Cruz Azul reafirma una temporada memorable.