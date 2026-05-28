Calendario Liga MX Apertura 2026: cuándo se publica y cuándo entrega la FIFA los estadios

La Liga MX dará a conocer la próxima semana el calendario oficial del Torneo Apertura 2026, certamen que arrancará el 17 de julio, apenas días después de que termine la actividad de la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Juan Guzmán / Jam Media Ampliar

Una de las principales dudas alrededor del torneo era la disponibilidad de los estadios mundialistas, pero todo apunta a que FIFA entregará los inmuebles en tiempo y forma para el inicio del campeonato mexicano.

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¿Cuándo se publicará el calendario del Apertura 2026?

De acuerdo con información cercana a la organización del torneo, la Liga MX revelará la siguiente semana el calendario completo del Apertura 2026.

Con esto, los clubes podrán comenzar oficialmente la planeación logística y deportiva de cara a una temporada especial debido al impacto que tendrá el Mundial de 2026 en México.

El torneo arrancará el próximo 17 de julio, apenas unos días después de finalizar la justa mundialista, lo que obligó a la liga y a FIFA a coordinar cuidadosamente las fechas de entrega de los estadios sede.

¿Cuándo entregará FIFA los estadios mundialistas?

La FIFA mantendrá el control de los estadios utilizados en la Copa del Mundo hasta después del 5 de julio de 2026, fecha en la que todavía se disputarán partidos de Octavos de Final.

Uno de los escenarios más importantes que seguirá ocupado hasta ese momento será el Estadio Ciudad de México, inmueble que albergará encuentros de eliminación directa durante el Mundial.

En el caso de Monterrey y Guadalajara, la carga de partidos será menor. El estadio regiomontano recibirá tres juegos de fase de grupos y uno más en Dieciseisavos de Final, mientras que Guadalajara únicamente tendrá actividad durante la fase de grupos. Esto permitirá que los inmuebles puedan ser reacondicionados rápidamente para el regreso de la actividad de clubes.

¿Qué equipos de Liga MX serán afectados por el Mundial 2026?

Los principales equipos involucrados serán América, Cruz Azul, Pumas, Chivas y Monterrey, clubes que utilizan algunos de los estadios contemplados para la Copa del Mundo.

La logística será fundamental para garantizar que los equipos puedan disputar sus primeros partidos como locales sin retrasos ni cambios de sede.

Hasta ahora, todo indica que no será necesario modificar el arranque del torneo ni programar largas giras como visitantes para los clubes afectados.

La coordinación entre Liga MX, FIFA y autoridades locales ha permitido mantener el calendario bajo control pese a la magnitud del evento mundialista.

Los estadios mundialistas volverán rápidamente a la Liga MX

Uno de los puntos más positivos para los clubes es que los estadios no permanecerán cerrados demasiado tiempo tras el Mundial.

La diferencia de apenas unos días entre el final de la Copa del Mundo y el inicio del Apertura permitirá que América, Chivas, Monterrey y el resto de los equipos puedan utilizar nuevamente sus inmuebles sin alterar significativamente el calendario.

La intención de la liga es que el torneo mantenga normalidad desde la Jornada 1 y aproveche la expectativa generada por el Mundial celebrado en territorio mexicano.

América / Jam Media Ampliar

Próximos pasos para la Liga MX rumbo al Apertura 2026

La siguiente semana será clave para los clubes y aficionados, ya que se conocerá oficialmente el calendario completo del Apertura 2026 y las fechas de los partidos más esperados del torneo.

Mientras tanto, FIFA continuará utilizando los estadios sede hasta concluir las fases finales del Mundial. Posteriormente comenzará el proceso de entrega y reacondicionamiento para que la Liga MX pueda arrancar sin contratiempos el próximo 17 de julio.