Francisco Javier González defiende a David Faitelson y arremete contra José Ramón Fernández por su libro

Francisco Javier González criticó públicamente el libro de José Ramón Fernández tras considerarlo injusto con excolaboradores, especialmente con David Faitelson. El directivo de TUDN publicó un video en redes sociales donde expresó su decepción por los señalamientos del periodista. La polémica revive viejas tensiones dentro del periodismo deportivo mexicano.

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¿Qué dijo Francisco Javier González sobre el libro de José Ramón Fernández?

Francisco Javier González reaccionó con dureza al contenido del libro de José Ramón Fernández, el cual ha generado debate dentro del periodismo deportivo en México. A través de un video difundido en redes sociales, aseguró que lo compró en preventa con altas expectativas, pero terminó con una sensación de tristeza por la forma en la que el veterano comunicador retrata a personas de su entorno profesional.

Francisco Javier González critica libro de José Ramón Fernández Ampliar

El directivo de TUDN señaló que le pareció injusto que Fernández se expresara negativamente de excolaboradores que, desde su perspectiva, fueron clave en la construcción de su carrera y de los proyectos que lideró durante años en televisión.

Para González, el problema no es solo el contenido del libro, sino el enfoque al relatar historias personales dentro de la industria del periodismo deportivo, donde, según dijo, el trabajo en equipo suele quedar relegado frente a la figura central.

¿Por qué defendió a David Faitelson?

Uno de los puntos más fuertes del mensaje de Francisco Javier González fue la defensa hacia David Faitelson, quien ha sido mencionado en distintas ocasiones en el entorno mediático como uno de los periodistas más influyentes formados bajo la escuela de José Ramón Fernández.

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González cuestionó los señalamientos dirigidos a Faitelson dentro del libro, subrayando que su trayectoria no puede entenderse sin el acompañamiento de equipos de trabajo que impulsaron su desarrollo profesional.

En su mensaje, insistió en que ningún periodista llega a consolidarse solo y que el éxito de figuras mediáticas como Faitelson también se construye gracias a la colaboración de productores, editores y colegas que forman parte de los proyectos televisivos.

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Este posicionamiento reavivó la discusión sobre la relación entre mentor y discípulo, especialmente en un contexto donde las diferencias entre José Ramón Fernández y Faitelson han sido públicas en los últimos años.

José Ramón acusó a Faitelson de acosar sexualmente a una compañera de trabajo durante su etapa en TV Azteca, pero Francisco Javier señala que si Joserra sabía esta situación y no la denunció como jefe de David, entonces eso lo hace cómplice.

¿Qué papel tuvo la disculpa entre Faitelson y José Ramón Fernández en Pachuca?

La polémica actual llega poco después de un momento que parecía abrir la puerta a la reconciliación entre ambos periodistas. Durante la Votación Internacional del Salón de la Fama del Futbol en Pachuca, David Faitelson tomó el micrófono para dirigirse directamente a José Ramón Fernández.

Faitelson se disculpa con José Ramón Fernández en Pachuca Ampliar

En ese evento, Faitelson reconoció errores del pasado y ofreció una disculpa pública, llamándolo su maestro y figura fundamental en su formación profesional. Conmovido, expresó su agradecimiento y reconoció que su relación tuvo momentos de tensión.

José Ramón Fernández respondió con silencio y un apretón de manos, sin entrar en declaraciones amplias. La escena fue interpretada como un gesto de respeto mutuo, aunque sin una reconciliación definitiva.

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Sin embargo, la intervención de Álvaro Morales durante el mismo evento, recordando insultos previos entre ambos, añadió tensión al momento y evidenció que las heridas dentro del entorno mediático aún no están completamente cerradas.

¿Cuál es la reacción hasta ahora de José Ramón Fernández?

Hasta el momento, José Ramón Fernández no ha emitido una respuesta pública directa a las declaraciones de Francisco Javier González. Su silencio ha sido interpretado de distintas formas dentro del medio: algunos lo ven como prudencia, mientras que otros consideran que podría preparar una respuesta más adelante.

José Ramón Fernández contesta a Francisco Javier González Ampliar

El libro del periodista ha sido el detonante de múltiples reacciones, pero esta nueva crítica desde dentro de la propia industria televisiva ha elevado el nivel del debate.

La falta de postura inmediata también ha dejado el foco en figuras como Faitelson y González, quienes han ocupado espacios clave en la televisión deportiva mexicana durante las últimas décadas.

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El desarrollo del conflicto dependerá de si José Ramón Fernández decide responder públicamente a las críticas o mantener su postura actual. En paralelo, el ambiente mediático seguirá atento a nuevas declaraciones de David Faitelson y Francisco Javier González, quienes han ocupado un lugar central en la discusión.

Por ahora, la controversia continúa abierta y promete seguir generando reacciones dentro de la televisión deportiva mexicana, donde las relaciones personales entre periodistas siguen siendo tan influyentes como sus análisis en pantalla.