Gignac, a un paso de la MLS: Orlando City aparece como destino

El futuro de André-Pierre Gignac vuelve a colocarse en el centro de la conversación y ahora con un giro que pega directo en el corazón de Tigres. El delantero francés no seguiría en el club felino una vez que termine su vínculo actual y tendría negociaciones avanzadas con Orlando City, equipo de la MLS que se perfila como su próximo destino: el ciclo del máximo referente ofensivo de la era moderna de Tigres estaría por llegar a su fin.

Diario AS Gignac rumbo al Orlando City Ampliar

La noticia sacude por completo el mercado del futbol mexicano. Gignac no es un futbolista más: es el rostro de una época dorada en San Nicolás, el jugador que cambió el tamaño internacional del club y uno de los extranjeros más determinantes en la historia de la Liga MX. Por eso, hablar de su posible salida no solo implica un movimiento de plantilla, sino el cierre de una etapa que parecía eterna para la afición felina.

¿Por qué Gignac dejaría Tigres?

El delantero de 40 años buscaba una extensión de contrato porque no contempla el retiro de inmediato, pero la postura del club habría sido mucho más limitada: una renovación corta, de seis meses, condicionada incluso a que Tigres lograra coronarse en la Concachampions ante Toluca.

Gignac con Tigres en el Estadio BBVA / Jam Media Ampliar

Esa propuesta no habría terminado de convencer al francés, lo que abrió la puerta a escuchar seriamente una oferta desde Estados Unidos. La decisión de salir parece ya tomada y que no habrá vuelta atrás tras la definición internacional.

Orlando City es hoy el destino que luce más avanzado. Gignac quedaría libre a partir del 1 de julio y ya tendría arreglado su próximo paso profesional. La idea sería sumarlo como un golpe mediático y deportivo de gran tamaño para la MLS.

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El adiós que nadie quería imaginar

Por ahora, no existe un anuncio oficial de Tigres ni del propio futbolista, así que el movimiento sigue colocado en el terreno de los reportes periodísticos. Pero si termina confirmándose, no sería una salida cualquiera: sería el final del vínculo entre Tigres y el hombre que redefinió su historia reciente.

Cuando el nombre de Gignac aparece junto al de Orlando City, no se habla solo de un fichaje: se habla del posible adiós del último gran símbolo felino.