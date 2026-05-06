Brunetta sella el pase de Tigres a la final de la Concacaf Champions Cup 2026 / Azael Rodriguez

Juan Brunetta fue el autor del único tanto del partido al minuto 67, con el que Tigres cerró la eliminatoria ante Nashville con marcador global de 2-0 y se convirtió en el primer finalista de la Concacaf Champions Cup 2026. El Volcán lo festejó a todo pulmón.

El gol de Brunetta que manda a Tigres a la final

Ángel Correa robó el balón en la mitad de la cancha, lo dejó servido para Brunetta, quien tras una finta dentro del área mandó el balón a las redes para abrir el marcador y poner el 2-0 en el global. El argentino, que ya cargaba la cinta de capitán tras la lesión de Fernando Gorriarán, respondió cuando más se le necesitaba.

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Tigres vs Nashville, ¿cómo fue el desarrollo de la semifinal de vuelta?

El primer tiempo fue un duelo de mediocampistas, sin llegadas claras al arco. La salida temprana de Gorriarán al minuto 13, quien se fue lesionado de la rodilla izquierda, afectó el funcionamiento de Tigres en la parte baja del campo. Su reemplazo, Juan Pablo Vigón, tardó en agarrar el ritmo del partido.

Nashville, lejos de desesperarse, mantuvo la compostura. Los dirigidos por el equipo estadounidense, que ya habían eliminado al Inter Miami y al América usando ese mismo estilo disciplinado y paciente, esperaron bien ubicados sin soltarse del todo.

La segunda mitad cambió el guión. Guido Pizarro movió el banquillo temprano: al minuto 46 ingresó el ‘Chicha’ Sánchez por Marcelo Flores, y al 63 entró Diego Lainez por Rodrigo Aguirre, quien fue recibido con una ovación por la afición. Lainez de inmediato se hizo notar por la derecha generando peligro, y cuatro minutos después llegó el gol de Brunetta que definió todo.

Con un gol que vale el pase a la Final, Juan Brunetta es el Jugador Superior del Partido presentado por Michelob Ultra ⭐️ pic.twitter.com/LLLElJUbgv — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 6, 2026

Nashville intentó reaccionar. Espinoza cobró un tiro libre desde los linderos del área, pero su disparo se estrelló en la barrera felina. No hubo más. Tigres administró el marcador con solvencia hasta el pitazo final.

Alineaciones, Tigres vs Nashville

Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo, Francisco Reyes; César Araújo, Fernando Gorriarán (Vigón, 14′); Juan Brunetta, Marcelo Flores (Chicha Sánchez, 46′), Rodrigo Aguirre (Diego Lainez, 63′); Ángel Correa.

Nashville: Brian Schwake; Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, Andy Nájar; Bryan Acosta, Hany Mukhtar, Corcoran; Cristian Espinoza, Alex Muyl, Reed Baker-Whiting; W. Madrigal.

¿Qué sigue para Tigres? La final de la Concachampions

Tigres ahora espera a su rival en la final, el cual saldrá del duelo entre Toluca y LAFC. Los Diablos Rojos llegan con desventaja en el global tras el partido de ida, por lo que necesitarán remontar en casa para que la final sea un duelo 100% mexicano. Si el LAFC avanza, se repetirá la final de la Concachampions 2020, donde Tigres derrotó al equipo de Los Angeles 2-1.

Si Toluca avanza, los felinos podrán cobrar revancha inmediata tras la final perdida ante los escarlatas en el Apertura 2025 de la Liga MX.

"Agradecido de estar en este club." - Juan Brunetta de Tigres 🎙️ pic.twitter.com/XLauH4QOL1 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 6, 2026

¿Cuándo será la final de la Concacaf Champions Cup 2026?

La final de la Concacaf Champions Cup 2026 será el 30 de mayo a partido único. Si pasa LAFC, la final sería en Los Angeles, y si pasa Toluca, la final se disputará en el Estadio Nemesio Diez.