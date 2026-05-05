Tigres vs Nashville: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de semifinales de la Concachampions

Tigres recibe a Nashville SC este martes 5 de mayo a las 19:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Universitario de Nuevo León, en la vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026. Los felinos llegan con ventaja: ganaron 1-0 la ida con un solitario gol de Ángel Correa en el Geodis Park.

Nashville SC vs Tigres UANL / Johnnie Izquierdo Ampliar

¿Qué necesita Tigres para ir a la final de la Concachampions?

La situación no puede ser más cómoda para los universitarios. Si Tigres gana o empata el duelo de vuelta, avanza directamente a la final por la ventaja conseguida en la ida. La única forma en que Nashville se clasifica es ganando por un gol de diferencia anotando dos o más, aprovechando así el criterio de gol de visitante. Un resultado limpio 1-0 para los de la MLS manda la serie a tiempo extra.

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El golazo de Correa que lo cambió todo en Nashville

Tigres no ganaba de visita en la Concachampions en más de tres años, y lo hizo en el momento exacto. El tanto llegó al minuto 33: un caño previo de Juan Pablo Vigón abrió el camino hacia el remate de Ángel Correa, quien tras el rebote conectó con la zurda desde larga distancia para guardar el balón pese al desvío del portero Schwake.

En la segunda mitad, Tigres asumió que debía cerrar el partido sufriendo y lo hizo con una actuación muy sólida del central Francisco Reyes. Resultado final: 1-0 en cancha del rival. Gol de visitante en la bolsa y El Volcán esperando.

Nashville: el equipo que ya tumbó al América y viene a hacer historia

No se trata de un rival cualquiera. Pese a que esta es la primera vez que Nashville aparece en las semifinales de la Concachampions, su historia ante equipos de la Liga MX ha sido favorable: en siete partidos suma cuatro victorias y dos derrotas, siendo el América el equipo al que más veces le ha ganado.

Nashville llegó a las semifinales luego de eliminar a Inter Miami y al América en el torneo. No son un equipo improvisado y en el Volcán buscarán marcar un gol de visitante que les abra la puerta.

The battle continues in the Epic Semis ⚔️



One step from the Final ⏳ pic.twitter.com/guWCSMSnlf — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 5, 2026

Ángel Correa y Diego Lainez: los nombres que mueven a Tigres

El argentino Ángel Correa es el jugador más desequilibrante de los felinos en este torneo. Su gol en Nashville fue la diferencia en una serie que se veía muy pareja. Para la vuelta, en casa y con la afición empujando desde el minuto uno, Guido Pizarro lo necesita enchufado.

Diego Lainez también entró desde el banco en la ida y aportó dinamismo al equipo en los minutos finales, siendo una carta de cambio que el técnico puede usar para desequilibrar si el partido lo necesita.

El Volcán como argumento definitivo

El Estadio Universitario de Monterrey es una de las canchas más bravas de la Concachampions. Tigres sufrió en los octavos de final al caer 3-0 ante Cincinnati de visitante, pero en la vuelta se recuperó y ganó 5-1 en casa para avanzar. La capacidad de reacción en casa es real y Nashville lo sabe.

Tigres vs. Nashville, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: martes 5 de mayo

martes 5 de mayo HORA: 19:30 hrs (tiempo del Centro de México)

19:30 hrs (tiempo del Centro de México) ESTADIO: Estadio Universitario

Estadio Universitario TV: FOX

¡Incomparables! Diego Lainez los invita a vivir las Epic Semis 🐯⭐️



📅 5 de Mayo | ⏰ 19:30 Local pic.twitter.com/3u7PQEuRn1 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 5, 2026

¿Qué está en juego?

El ganador de esta llave va directo a la final de la Concacaf Champions Cup 2026, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Toluca y LAFC que se define este mismo miércoles en el Nemesio Diez. Tigres busca llegar a otra final de la Concachampions y consolidarse como el mejor equipo de la región. Para Nashville, clasificar sería la hazaña más grande en la historia del club. El Volcán da el banderazo esta noche.