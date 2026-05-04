Alineación indebida del Club América en la Liguilla Clausura 2026: qué sanción podría recibir según el reglamento de la Liga MX / Manuel Velasquez

El Club América enfrenta una posible sanción en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX por una presunta alineación indebida en el partido de ida de Cuartos de Final ante Pumas, disputado el 3 de mayo de 2026 en el Estadio Banorte.El caso fue analizado el 4 de mayo de 2026 y ya está en revisión de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol. La infracción se originó en una jugada al minuto 62 que involucró un cambio mal gestionado por el cuerpo técnico azulcrema.

América vs Pumas / Manuel Velasquez Ampliar

¿Qué ocurrió en el partido América vs Pumas del Clausura 2026?

El partido de ida de Cuartos de Final entre América y Pumas terminó con empate 3-3, pero el marcador pasó a segundo plano por la polémica. El conflicto surgió al minuto 62 cuando el América intentó realizar una serie de modificaciones tácticas mientras el defensa Sebastián Cáceres era atendido tras un choque de cabeza.

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En esa misma ventana, el cuerpo técnico encabezado por André Jardine ejecutaba cambios simultáneos, incluyendo la salida de Miguel Vázquez para el ingreso de Thiago Espinosa. Sin embargo, el procedimiento se complicó cuando el jugador uruguayo Cáceres no podía continuar por protocolo de conmoción, lo que derivó en ajustes de último momento dentro del cambio.

El detalle clave que detonó la controversia fue que el movimiento de jugadores no se habría ejecutado correctamente bajo el protocolo arbitral, lo que abrió la puerta a la revisión por posible alineación indebida.

¿Qué jugadores están involucrados en la jugada polémica del América?

De acuerdo con la información publicada, los futbolistas directamente involucrados en la acción que originó la investigación son:

Sebastián Cáceres (defensa central del América)

(defensa central del América) Miguel Vázquez (jugador sustituido inicialmente)

(jugador sustituido inicialmente) Thiago Espinosa (jugador que ingresaría en el cambio)

(jugador que ingresaría en el cambio) Álvaro Angulo (jugador de Pumas involucrado en la acción previa al choque)

🚨 ¿SE VIENE LA VICTORIA SOBRE LA MESA? 🚨



Este es el video que Club Universidad usará ante la Comisión Disciplinaria como prueba de la alineación indebida del Club América… pic.twitter.com/ARbhfqnyn5 — AS México (@ASMexico) May 4, 2026

La confusión se generó en la secuencia de cambios, donde la sustitución se modificó en tiempo real por la lesión de Cáceres, lo que obligó al cuerpo técnico a ajustar la decisión inicial. El problema fue que Vázquez ya había abandonado el terreno de juego, pero el cuerpo técnico del América se percató que Cáceres no podía seguir y le pidió a Miguel Vázquez que reingresara al terreno de juego.

El punto central de la investigación es si el procedimiento respetó las reglas de sustitución establecidas por la Liga MX y si el cuarto árbitro validó correctamente el movimiento antes de que el jugador reingresara o saliera definitivamente del terreno de juego.

¿Qué dice el reglamento de la Liga MX sobre la alineación indebida?

El reglamento de competencia establece que existe alineación indebida cuando un club utiliza o permite la participación de un jugador en condiciones no autorizadas.

En este caso, la Comisión Disciplinaria deberá determinar si el procedimiento del América cumplió con la validación arbitral antes de que los cambios quedaran oficialmente registrados.

De confirmarse la infracción, el reglamento contempla sanciones como:

Derrota administrativa del partido por marcador de 0-3

Multa económica al club infractor

Posible modificación de la tabla general o descalificación (liguilla)

Responsabilidad administrativa para el cuerpo técnico

Este tipo de sanción es especialmente grave en fase final, ya que puede cambiar directamente al equipo clasificado a semifinales.

¿Qué revisa la Comisión Disciplinaria en el caso del América?

La Federación Mexicana de Futbol analiza el caso con base en varios documentos oficiales del partido disputado el 3 de mayo de 2026.

Entre los elementos que se revisan están:

Acta arbitral firmada tras el partido América vs Pumas

Registro de sustituciones realizadas en el minuto 62

Comunicación del cuarto árbitro durante los cambios

Protocolo de conmoción aplicado a Sebastián Cáceres

Registro de ingreso y salida de Miguel Vázquez y Thiago Espinosa

El objetivo es determinar si el procedimiento fue válido o si existió una irregularidad que encaje en la definición de alineación indebida.

Clásico Capitalino / Jam Media Ampliar

¿Qué puede pasar si se confirma la sanción al América?

En caso de que la Comisión Disciplinaria confirme la alineación indebida, el impacto sería directo en la Liguilla del Clausura 2026.

Las consecuencias más relevantes serían:

Modificación del resultado del 3-3 a un 0-3 administrativo

Posible eliminación del América en la serie ante Pumas

Avance automático del equipo universitario a semifinales

Revisión interna del cuerpo técnico encabezado por André Jardine

Sin embargo, el proceso aún no tiene resolución final, por lo que el resultado deportivo sigue vigente hasta nuevo aviso.

Próximos pasos en el caso de alineación indebida del América en Liga MX 2026

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol emitirá en los próximos días una resolución oficial sobre el caso del América en la Liguilla del Clausura 2026.

Lo que sigue es:

Publicación del dictamen disciplinario

Confirmación o descarte de la alineación indebida

Posible sanción deportiva o económica

Reacción oficial del Club América y Pumas

Mientras tanto, la serie de Cuartos de Final permanece en revisión administrativa, con un posible giro que podría cambiar el rumbo de la Liguilla del fútbol mexicano.