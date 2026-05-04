Toluca vs LAFC: EN VIVO, dónde y cuándo y a qué hora ver la vuelta de semifinales de la Concachampions / Liza Rosales/ISI Photos

Toluca recibe al LAFC este miércoles 6 de mayo a las 19:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nemesio Diez, en la vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026. Los Diablos Rojos llegan con la obligación de remontar: en la ida, disputada en Los Ángeles, LAFC se impuso 2-1 con un gol en el último minuto.

LAFC vs Toluca / Liza Rosales/ISI Photos Ampliar

¿Qué necesita Toluca para avanzar a la final?

La matemática es clara y tiene más de una salida. Un marcador de 1-0 le daría el pase directo a Toluca por el criterio de gol de visitante; ganar 2-1 los llevaría a tiempo extra, mientras que cualquier triunfo por dos goles de diferencia los clasifica directamente. Perder o empatar significa final de Champions para los mexiquenses.

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¿Qué pasó en la ida en Los Ángeles?

El marcador se mantuvo en cero durante la primera mitad gracias a una doble atajada de Hugo Lloris en un tiro de esquina. En el complemento, Tillman abrió el marcador para el LAFC en el 51′, Toluca empató con un golazo del ‘Canelo’ Angulo desde el borde del área y todo apuntaba a un empate. Pero en el tiempo añadido llegó el golpe: Son Heung-Min cobró un tiro libre desde la izquierda y Nkosi Tafari apareció solo para cabecear el 2-1 definitivo.

El propio técnico Antonio ‘Turco’ Mohamed lo reconoció: “Habíamos llevado el partido bien hasta el final y nos ganaron en un balón parado. Ahora tenemos que hacer la tarea y ganar en casa”.

Las bajas que cambian el once de Toluca ante LAFC

Esta es la parte que más complica al Turco. Mohamed no contará con Alexis Vega ni Jesús Gallardo, ambos convocados por la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Dos piezas clave que estuvieron en la ida y que ahora dejan huecos importantes en banda y ataque. Su ausencia obliga a replantear la estructura ofensiva en el partido más importante del semestre.

Del lado del LAFC, la noticia es buena: regresa Denis Bouanga, el delantero que no estuvo en la ida por suspensión y que es la principal amenaza de los angelinos en ataque.

Unreal double save from Lloris 🧤⚡️ pic.twitter.com/sOmi6JthOu — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 2, 2026

¿Quiénes son las figuras a seguir?

Por Toluca, Paulinho es el nombre. El delantero portugués lleva seis goles en esta edición de la Concachampions y comparte el liderato de goleo del torneo. En el Nemesio Diez, con su afición, será el hombre al que le exigirán romper la defensa angelina.

Por LAFC, Son Heung-Min no es solo el autor del centro del gol de la victoria en la ida: es el cerebro del equipo. El surcoreano lidera un ataque que también cuenta con Denis Bouanga y el portero campeón del mundo Hugo Lloris bajo los tres palos.

El Nemesio Diez como factor

Toluca eliminó a LA Galaxy en cuartos de final con un global de 7-2, mostrando una contundencia letal en casa. El estadio Nemesio Diez se convierte esta noche en el argumento más poderoso de los Diablos. LAFC tendrá que aguantar un ambiente hostil desde el pitazo inicial.

Toluca vs. LAFC, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: miércoles 6 de mayo

HORA: 19:30 hrs (tiempo del Centro de México)

ESTADIO: Estadio Nemesio Diez

TV: FOX

¿Qué está en juego?

El ganador de esta serie va directo a la final de la Concacaf Champions Cup 2026. Ahí enfrentará al vencedor del otro cruce de semifinales entre Tigres y Nashville. Para Toluca, representante de la Liga MX y vigente campeón del fútbol mexicano, perder en casa ante un equipo de la MLS sería un golpe durísimo. Para LAFC, avanzar significaría consolidarse como el mejor equipo de Concacaf en este momento. Todo se decide esta noche en Toluca.