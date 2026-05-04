¿Qué necesita cada equipo para avanzar a semifinales del Clausura 2026 de Liga MX? / Jam Media

La Liguilla del Clausura 2026 ya está en marcha y, tras los partidos de ida de los cuartos de final, los ocho equipos mantienen opciones de clasificar a semifinales. Las series siguen abiertas y los criterios de desempate favorecen a los mejor posicionados en la tabla.

Toluca vs Pachuca / Jam Media Ampliar

¿Cómo se define quién avanza en la Liguilla 2026?

En los cuartos de final de la Liga MX, los equipos juegan a ida y vuelta y el marcador global define al ganador. En caso de empate, avanza el club mejor ubicado en la tabla general, un factor clave para entender qué necesita cada equipo.

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Esto provoca que algunos clubes lleguen a la vuelta con ventaja incluso sin ir ganando en el marcador.

¿Qué necesitan América y Pumas para avanzar?

La serie entre América y Pumas es una de las más cerradas tras el empate en la ida.

Pumas (mejor posición): le basta cualquier empate en CU para avanzar.

le basta cualquier empate en CU para avanzar. América: cualquier triunfo le daría el pase a semifinales.

El liderato de Pumas en fase regular le da una ventaja clave en esta eliminatoria.

¿Qué necesitan Chivas y Tigres para clasificar?

Chivas llega golpeado por ausencias, pero aún con vida en la serie.

Chivas (mejor sembrado): ganar por 2 goles o más para avanzar. El empate global lo favorece.

ganar por 2 goles o más para avanzar. El empate global lo favorece. Tigres: Ganar, empatar o hasta perder por 1 gol en la vuelta le darían la clasificación.

Tigres UANL vs Chivas / Jam Media Ampliar

¿Qué necesitan Cruz Azul y Atlas para avanzar?

Cruz Azul tomó ventaja en el Jalisco y le toca cerrar como local.

Cruz Azul (mejor posición): Ganar, empatar o perder por 1 gol le daría el pase.

Ganar, empatar o perder por 1 gol le daría el pase. Atlas: ganar por dos goles o más.

¿Qué necesitan Toluca y Pachuca para avanzar a semifinales?

El duelo entre Toluca y Pachuca también luce abierto rumbo a la vuelta.

Pachuca (mejor ubicado): Ganar, empatar o perder por 1 gol es suficiente para que avancen a semifinales.

Ganar, empatar o perder por 1 gol es suficiente para que avancen a semifinales. Toluca: ganar por 2 goles o más.

¿Por qué la tabla general es clave en esta Liguilla?

A diferencia de otras ligas, en la Liga MX el gol de visitante no cuenta. El desempate se define por la posición en la tabla, lo que da ventaja a los 4 mejor clasificados durante la fase regular.

Esto explica por qué clubes como Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca pueden avanzar incluso empatando el global.

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¿Qué partidos siguen y qué está en juego?

Los partidos de vuelta de los cuartos de final se disputarán el 9 y 10 de mayo, donde se definirán los cuatro semifinalistas del Clausura 2026.

Cada equipo sabe exactamente qué necesita: algunos deben resistir con el empate, mientras otros están obligados a ganar. En juego no solo está el pase a semifinales, sino acercarse a la final programada para finales de mayo, antes del arranque del Mundial 2026.