Chiquete Orozco explota contra aficionado del Atlas y pierde la cabeza | VIDEO

La tensión en la Liga MX no solo se vive dentro de la cancha, sino también en las gradas. Durante el encuentro entre Atlas y Cruz Azul se vivió un momento sumamente bochornoso protagonizado por Jesús ‘Chiquete’ Orozco, defensa central de Cruz Azul, quien se encontraba como espectador en el Estadio Jalisco.

Atlas vs Cruz Azul / Simon Barber Ampliar

El central celeste estaba en las gradas para apoyar a sus compañeros en la ida de los cuartos de final, pues aún no se recupera de la lesión que lo tiene alejado de las canchas desde hace meses y terminó siendo el centro de atención tras caer en las provocaciones de un sector de la afición local, derivando en un intercambio de palabras que ya es viral en redes sociales.

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Todo ocurrió al finalizar el encuentro entre Cruz Azul y Atlas, en la sección de palcos, pues el espacio donde estaban los jugadores y directivos de La Máquina estaba pegado a los palcos de los aficionados rojinegros. Fue en ese momento cuando un aficionado comenzó a provocarlo desde el palco contiguo, generando la reacción del defensa.

Cabe señalar que Orozco es canterano de Chivas, por lo que la rivalidad se intensifica más ante la afición de Atlas. Su pasado como rojiblanco lo puso aún más en el ojo del huracán.

¿Qué le dijo Chiquete al aficionado de Atlas?

En los videos que circulan en redes sociales, se observa cómo el defensor no se queda callado y responde directamente al seguidor, incluso lanzando un insulto que rápidamente se volvió tendencia.

El Chiquete Orozco, lejos de ignorar los comentarios, se detuvo y encaró directamente al individuo. En las imágenes se escucha claramente al futbolista lanzar la frase: “Me pelas la v… en esta y en otra vida”, acompañada de gestos de desdén, mientras personas que lo acompañaban intentaban calmar los ánimos para evitar que la situación llegara a los golpes.

SE DESCONTROLÓ 😳



El defensa de Cruz Azul, Chiquete Orozco Chiquete, fue captado en una discusión contra un aficionado del Atlas en el Estadio Jalisco. 😱 pic.twitter.com/eAYSkzRcMU — W Deportes (@deportesWRADIO) May 3, 2026

El video de la polémica: Chiquete vs Afición del Atlas

El incidente ha generado una división de opiniones en la comunidad futbolística. Por un lado, un sector de la afición de Cruz Azul defiende al jugador, argumentando que los futbolistas también son seres humanos y no deben tolerar insultos personales. Por otro lado, la crítica especializada señala que un seleccionado nacional y referente de un equipo grande debe mantener la inteligencia emocional.

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¿Habrá sanción para Jesús Orozco?

Hasta el momento, la directiva del Cruz Azul no se ha pronunciado de manera oficial sobre el incidente. Sin embargo, el reglamento interno del club suele ser estricto con el comportamiento de sus jugadores en espacios públicos, especialmente cuando se ven involucrados en altercados que puedan manchar la imagen de la institución.

Por su parte, la Liga MX tampoco ha emitido un comunicado, dado que el jugador no se encontraba participando en el partido como parte de la plantilla activa, sino como un asistente más al evento. No obstante, el video del Chiquete Orozco peleando con un fan sigue sumando reproducciones y comentarios, poniendo de nuevo sobre la mesa el debate sobre la seguridad y el comportamiento de los protagonistas en los estadios de México.