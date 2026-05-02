América vs Pumas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 Liga MX

¡Se detiene el corazón de la CDMX! No es un partido más; es el Clásico Capitalino en la instancia más brava del fútbol mexicano. El Club América y los Pumas de la UNAM se enfrentan en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga MX.

América / Manuel Velasquez Ampliar

Si estás buscando dónde ver el América vs Pumas en vivo, los detalles del horario y quién llega como favorito según las apuestas, has llegado al lugar correcto. En W Deportes, te traemos la guía definitiva para que no te pierdas ni un minuto de la Liguilla 2026.

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¿Es favorito América ante Pumas?

Si nos basamos en la estadística pura, el panorama luce complicado para los del Pedregal. El América domina la historia en enfrentamientos directos de eliminación. Históricamente, cada vez que las Águilas se miden a los universitarios en la Fiesta Grande, el conjunto de Coapa suele salir con el brazo en alto.

Incluso, dentro del americanismo, enfrentar a Pumas en Liguilla es considerado un “buen augurio”. En torneos anteriores, eliminar al acérrimo rival de la ciudad ha sido el escalón previo para que el equipo levante el título de liga. Sin embargo, los dirigidos por la UNAM llegan con la intención de romper las quinielas y dar la sorpresa, apelando a la garra que los caracteriza y al hecho de que, en un Clásico, las estadísticas suelen quedar en segundo plano.

¿Cuáles son las fortalezas de Pumas para la liguilla?

Del otro lado, Pumas arriba a esta serie con argumentos sólidos: fue el líder general del torneo, con apenas una derrota en fase regular y una racha positiva en las últimas jornadas.

El equipo universitario sabe que tiene la obligación de imponer condiciones, especialmente en una eliminatoria donde parte como favorito en el papel. Sin embargo, la historia reciente ante América y el peso del Clásico Capitalino podrían jugar un papel importante en lo anímico.

Pumas / Jam Media Ampliar

Este contraste —líder vs octavo lugar— convierte la serie en una de las más atractivas de la Liguilla MX 2026, donde no siempre gana el mejor posicionado, sino el que mejor maneja la presión.

¿Cuáles son las bajas de Pumas y América para la liguilla?

Por el lado de las Águilas, Víctor Dávila no estará disponible por la lesión de ligamento cruzado anterior que lo alejó de las canchas desde marzo. Además, Israel Reyes no es elegible pues concentrará con la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Por los universitarios, Alan Medina se perderá lo que resta del campeonato por la fractura de tobillo izquierda sufrida ante Juárez. Mientras que Guillermo ‘Memote’ Martínez no estará disponible por concentrar para la selección.

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América vs Pumas: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

El cierre de esta emocionante llave se llevará a cabo este domingo 3 de mayo. La expectativa es total, pues se espera un lleno absoluto en el Coloso de Santa Úrsula. La transmisión en vivo estará blindada por las principales señales del país para asegurar que ningún aficionado se quede fuera de la jugada.

¿Podrán los Pumas lograr la hazaña en el Azteca o veremos una vez más el vuelo del Águila hacia la antesala de la final?