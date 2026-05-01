Tigres vs Chivas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la ida de los Cuartos de Final Clausura 2026 Liga MX / Azael Rodriguez

Arranca la Liguilla del fútbol mexicano con un auténtico partidazo. Tigres recibe a Chivas en el Volcán en un duelo mucho más parejo de lo que marca la tabla general.

Guido Pizarro y Gabriel Milito / Azael Rodriguez Ampliar

Por un lado se encuentra el Rebaño Sagrado que fue líder de la competencia prácticamente todo el torneo, pero que en el último partido dejó escapar esa primera posición para finalizar en el segundo puesto. Por si esto fuera poco, los dirigidos por Gabriel Milito llegan con una racha de dos partidos sin conocer la victoria, pero además, no podrán contar con piezas muy importantes como la Hormiga González, Roberto Alvarado, Tala Rangel, Luis Romo y Brian Gutiérrez, todos ellos convocados a Selección Mexicana.

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Del otro lado, los Tigres entraron a la Liguilla en la séptima posición después de un torneo sumamente irregular. Sin embargo, la escuadra comandada por Guido Pizarro cuenta con futbolistas de muchísima jerarquía como Ángel Correa, Juan Brunetta, Diego Lainez y Fernando Gorriarán, por lo que serán un rival muy incómodo para el conjunto rojiblanco.

Es importante destacar que Chivas y Tigres se han visto las caras cuatro veces en Liguillas, y el Rebaño ha logrado imponerse en tres ocasiones, aunque la única victoria que tienen los regiomontanos fue en la final más reciente en el Clausura 2023.

Tigres vs Chivas / Azael Rodriguez Ampliar

Es así como felinos y rojiblancos volverán a enfrentarse en los cuartos de final del Clausura 2026.

TIGRES VS CHIVAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER