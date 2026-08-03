Tigres vs Real Salt Lake: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 1 de la Leagues Cup

Tigres visitará a Real Salt Lake en el debut de ambos clubes en la Leagues Cup, los Felinos quieren mostrar una nueva cara después de un desastroso arranque en la Liga MX.

Juan Brunetta en el partido ante Querétaro / Jam Media Ampliar

¿Cómo llega Tigres?

No ha sido un buen inicio de torneo para los Felinos, aunado a que aún no ganan en la Liga MX, Guido Pizarro salió de la institución, por lo que bajó la dirección de Hernán Elizondo buscarán revertir la situación.

Su último encuentro estuvo plagado de polémicas, desde expulsiones que no se concedieron y un penalti dudoso, Tigres perdió 3-2 contra los Gallos Blancos del Querétaro.

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¿Cómo llega Salt Lake al partido contra Tigres?

El equipo estadounidense está en la quinta posición en la Conferencia Oeste con 27 puntos. Han anotado 29 goles en 17 partidos y suman cuatro encuentros sin conocer la victoria.

Igualaron a un gol en su último juego de visita ante St. Louis City SC, comenzaron ganando con la anotación de Sergi Solans al 60´, pero 12 minutos después, Marcel Hartel puso el empate definitivo.

Jugadores del Real Salt Lake previo al inicio del juego contra St. Louis City SC / Bill Barrett/ISI Photos Ampliar

Posibles alineaciones

Tigres (4-2-3-1):

Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Rômulo Zwarg, Vladimir Loroña; Fernando Gorriarán, César Araujo, Juan Brunetta; Ozziel Herrera, Diego Lainez, Rodrigo Aguirre.

Real Salt Lake (3-4-1-2):

Rafael Cabral; DeAndre Yedlin, Philip Quinton, Sam Junqua; Juan Sanabria, Stijn Spierings, Noel Caliskan, Zach Booth; Diego Luna, Lineker Rodrigues, Sergi Solans.

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Tigres vs Real Salt Lake: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: Martes 04 de agosto

HORA: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: America First Field

TV: Apple TV