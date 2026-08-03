Tigres vs Real Salt Lake: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 1 de la Leagues Cup
Tigres busca su primera victoria en su etapa posterior tras las reciente salida de Guido Pizarro.
Tigres visitará a Real Salt Lake en el debut de ambos clubes en la Leagues Cup, los Felinos quieren mostrar una nueva cara después de un desastroso arranque en la Liga MX.
¿Cómo llega Tigres?
No ha sido un buen inicio de torneo para los Felinos, aunado a que aún no ganan en la Liga MX, Guido Pizarro salió de la institución, por lo que bajó la dirección de Hernán Elizondo buscarán revertir la situación.
Su último encuentro estuvo plagado de polémicas, desde expulsiones que no se concedieron y un penalti dudoso, Tigres perdió 3-2 contra los Gallos Blancos del Querétaro.
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¿Cómo llega Salt Lake al partido contra Tigres?
El equipo estadounidense está en la quinta posición en la Conferencia Oeste con 27 puntos. Han anotado 29 goles en 17 partidos y suman cuatro encuentros sin conocer la victoria.
Igualaron a un gol en su último juego de visita ante St. Louis City SC, comenzaron ganando con la anotación de Sergi Solans al 60´, pero 12 minutos después, Marcel Hartel puso el empate definitivo.
Posibles alineaciones
Tigres (4-2-3-1):
Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Rômulo Zwarg, Vladimir Loroña; Fernando Gorriarán, César Araujo, Juan Brunetta; Ozziel Herrera, Diego Lainez, Rodrigo Aguirre.
Real Salt Lake (3-4-1-2):
Rafael Cabral; DeAndre Yedlin, Philip Quinton, Sam Junqua; Juan Sanabria, Stijn Spierings, Noel Caliskan, Zach Booth; Diego Luna, Lineker Rodrigues, Sergi Solans.
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Tigres vs Real Salt Lake: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
FECHA: Martes 04 de agosto
HORA: 20:00 horas (tiempo del centro de México)
ESTADIO: America First Field
TV: Apple TV