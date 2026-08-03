Charlotte vs Pumas: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 1 de la Leagues Cup

Pumas visitará a Charlotte en el inicio de una nueva edición de la Leagues Cup, el cuadro Auriazul quiere sumar otra victoria consecutiva para seguir ilusionando a la afición.

Festejo de Juninho, Nathan Silva y Robert Morales / Jam Media Ampliar

¿Cómo llega Pumas?

Los Universitarios vienen de golear 5-1 a Juárez en la frontera con hat-trick de Juninho, además anotaron sus otros dos centros delanteros; Robert Morales al minuto 40 y Guillermo Martínez finiquitó el encuentro al 83´.

Empezaron con el pie izquierdo en la Liga MX, cayeron por goleada en el Estadio olímpico Universitario contra Pachuca, pero rápidamente se repusieron contra Toluca en donde remontaron el partido en la segunda mitad.

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¿Cómo llega Charlotte contra Pumas?

El equipo estadounidense está dentro de los puestos de Playoffs en la Conferencia Este de la MLS, están en séptima posición con 25 puntos, han anotado 29 goles en 18 juegos.

Su último partido fue contra el Chicago Fire de visita, cayeron con doblete de Robert Lewandowski a pesar de que con anotación de Pep Biel empezaron ganando.

Festejo de Charlotte tras el gol de Pep Biel / Omar Vega Ampliar

Posibles alineaciones

Charlotte (4-3-3):

Kristijan Kahlina; Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Henry Kessler, Harry Toffolo; Ashley Westwood, Luca De La Torre, Djibril Diani; Pep Biel, Liel Abada, Idan Toklomaty.

Pumas (4-2-3-1):

Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; Pedro Vite, Santiago Trigos, Sebastián Córdova; Uriel Antuna, Juninho, Robert Morales.

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Charlotte vs Pumas: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: Martes 04 de agosto

HORA: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Bank of America Stadium

TV: Apple TV