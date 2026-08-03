¿Quién es Edwin Cerrillo? El nuevo refuerzo del América

Después de una contundente victoria ante Santos en el Estadio Banorte, la directiva azulcrema cerró a otro refuerzo de cara a la Leagues Cup y la Liga MX.

Edwin Cerrillo enfrentando a su antiguo club / Omar Vega Ampliar

De acuerdo con el periodista, César Luis Merlo, Edwin Cerrillo de 25 años es nuevo jugador del América, su posición natural es de mediocentro defensivo o pivote y ha jugado toda su carrera en Estados Unidos.

Carrera de Cerrillo

Inició en las fuerzas básicas del FC Dallas en 2019, poco después fue cedido al equipo de la tercera división de Estados Unidos, North Texas SC.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó con los árbitros del Cruz Azul vs Atlante? Denuncian amenazas de la policía de la CDMX

En 2023 fue comprado por el LA Galaxy, en donde tuvo participación en la Concacaf Champions Cup. También ha sido convocado por la Selección Estadounidense Sub-20.

Disputó 96 encuentros con Dallas y fue amonestado en 24 ocasiones, mientras que con el Galaxy fue apercibido 32 veces, con el equipo angelino jugó 117 partidos y anotó un gol.

Edwin Cerrillo en Lumen Field contra Seattle Sounders / Caean Couto Ampliar

Ha ganado tres títulos en su corta carrera, dos de ellos fueron con el equipo de la MLS Next Pro, la liga y la copa en 2019. Mientras que con el Galaxy conquistó la Copa MLS en 2024.

Se suma a Óscar Perea como los únicos refuerzos del América en el mercado de fichajes, se sumará al plantel para la Leagues Cup, en donde debutan el jueves 6 de agosto contra San Diego FC.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La terrible herida de Orbelín Pineda tras entrada de roja en el Atlas vs Rayados

Las Águilas en el Apertura 2026

A pesar de no convencer a la afición azulcrema por el rendimiento y estilo de juego, los dirigidos por Guillermo Almada se encuentran en el primer lugar con siete puntos.

Están empatados en unidades con los Xolos de Tijuana, aunque hay siete equipos que cuentan con un punto menos. El América volverá a disputar el torneo local hasta el domingo 16 de agosto cuando reciban al Atlético San Luis.