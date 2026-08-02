La terrible herida de Orbelín Pineda tras entrada de roja en el Atlas vs Rayados

Orbelín Pineda, mediocampista de Rayados de Monterrey y seleccionado mexicano, sufrió una aparatosa cortada en la pierna izquierda durante el duelo de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX frente a Atlas, disputado en el Estadio Jalisco. El incidente, ocurrido alrededor del minuto 70, generó preocupación inmediata y se viralizó tras las imágenes compartidas por el propio jugador.

Atlas vs Monterrey / Simon Barber Ampliar

¿Qué pasó con Orbelín Pineda?

En una disputa por el balón en media cancha, el jugador caboverdiano Duk, de Atlas, realizó una entrada fuerte sobre Pineda. El impacto provocó una herida profunda en la espinilla del “Maguito”, con sangrado evidente y la calceta rota. Pineda quedó tendido en el césped, solicitó atención médica y mostró la lesión al árbitro y a las cámaras.

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Aunque en un primer momento se señaló tarjeta amarilla, la revisión del VAR elevó la sanción a tarjeta roja para Duk, quien dejó a Atlas con 10 hombres. El cuerpo médico de Rayados atendió al futbolista en el terreno de juego para controlar el sangrado. Pineda continuó brevemente, pero luego fue sustituido por Jorge Rodríguez.

Detalles de la lesión y reacción del jugador

Según reportes, Orbelín Pineda recibió nueve puntos de sutura. El mediocampista, que debutaba como titular con Monterrey en su regreso a la Liga MX tras su etapa en el AEK Atenas, compartió en redes sociales una imagen de la herida y expresó molestia por la demora en la revisión del VAR, a pesar de que el daño era evidente.

El equipo regiomontano deberá evaluar la evolución de la lesión para determinar su disponibilidad en próximos compromisos. Hasta el momento no se ha emitido un parte médico detallado sobre posibles estudios adicionales o tiempo de baja.

🚨 Hoy en día se ven espinilleras cada vez más pequeñas, aquí tuvimos el ejemplo de cómo Orbelin Pineda se salvó de una fractura por el uso de espinilleras de tamaño adecuado para la protección de la tibia 🦴 pic.twitter.com/Aiw3Ups68M — Dr Jorge Flores (@DrYorcho) August 2, 2026

Resultado del partido Atlas vs Rayados

Monterrey se impuso 2-0 con goles de Diego Rossi y Lucas Ocampos, logrando su segunda victoria del torneo bajo la dirección de Matías Almeyda y sumando seis puntos. Para Atlas representó su primera derrota del Apertura 2026 en condición de local.