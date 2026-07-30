Javier Hernández aclaró sus polémicas declaraciones contra la gestión de Chivas

Tras ser presentado como refuerzo estrella del Atlético Dallas, equipo de la USL Championship que debutará en 2027, Javier Hernández habló de su paso reciente por el Guadalajara de enero 2024 a diciembre 2025. Afirmó que salió del Rebaño sin ganas de jugar y que por eso se tomó un año sabático, llegando a considerar el retiro:“Si me tomé un año sabático es porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no; pero era porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar fútbol”.

Javier Hernández / Alex Pantling - FIFA Ampliar

En entrevistas posteriores profundizó: dijo que todo lo negativo se le atribuyó a él al 100 %, sobre todo tras la salida de Fernando Hierro y los malos resultados, que el club “hizo cero por cuidarme” en el manejo mediático y que “a Chivas le convenía en ese momento que se hablara peor de un jugador que de Chivas en sí”.

Su segunda etapa estuvo marcada por bajo rendimiento pocos goles en alrededor de 40 partidos, lesiones, controversias en redes, incluyendo comentarios sancionados y un penal fallado en playoffs que contribuyó a la eliminación.

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La aclaración de Chicharito, mientras entrenaba, fue mediante un mensaje en el que acusó a los medios de sacar sus palabras de contexto y anunció que subirá un video completo a su canal de YouTube para explicar su segunda etapa en el club. Después de eso, dijo, no volverá a hablar del tema.

Sus palabras textuales: “Siempre que hablo de Chivas causa mucho revuelo y muchos medios de comunicación sacan todo completamente de contexto. Entonces voy a hacer un video en mi canal de YouTube explicando mi segunda etapa de Chivas y después ya no voy a hablar más de ese tema. Yo amo a Chivas, mis opiniones personales o hasta críticas en cierto momento jamás han sido en contra de la mejor afición, de los jugadores o del club que tanto amo y que tengo una herencia familiar con mi abuelo.

Siempre ha sido con la gente y personas que administran o han administrado al club por cierto tiempo en lo cual yo siento que pueden mejorar mucho, pero todo el contexto lo hablaré en el video”.

Javier Hernández con Chivas / Simon Barber Ampliar

Hernández insistió en que su cariño por la institución, la afición y el legado familiar, su abuelo Tomás Balcázar permanece intacto, y que las críticas apuntan únicamente a quienes han gestionado el club en determinados periodos. Con esta aclaración busca cerrar el capítulo mediático mientras inicia su nueva etapa en Estados Unidos.