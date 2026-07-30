Chivas vs Puebla: previa, dónde ver la fecha 3 de la Liga MX Apertura 2026

La Liga MX continua su actividad en la jornada 3 del Apertura 2026.

Puebla v Chivas Liga MX

Puebla v Chivas Liga MX / Jam Media

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Es el partido que abre la Jornada 3, Chivas vs Puebla, la última antes del parón por la Leagues Cup. Después juegan Atlético de San Luis vs Tijuana y Juárez vs Pumas, ambos a las 9 de la noche.

Chivas

Chivas / Jam Media

Ambos conjuntos llegan con 3 puntos, 1 victoria y 1 derrota:

  • Puebla: Ganó 1-0 a Juárez con gol de Ignacio Maestro Puch y perdió 2-1 ante Cruz Azul, había abierto el marcador Fernando Monárrez. Ocupa un lugar ligeramente mejor por diferencia de goles, anotó 2 y recibió 2. Busca hacerse fuerte en casa.
  • Chivas: Perdió 0-2 en casa ante Toluca y ganó 1-0 a Juárez, con gol agónico de Roberto “Piojo” Alvarado. Está en el 11.º lugar aproximadamente. Quiere su primer triunfo como visitante y enlazar victorias. Regresa Ángel Sepúlveda, cumplió suspensión por expulsión ante Toluca.

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Chivas domina los últimos enfrentamientos. El más reciente fue en el Clausura 2026: Chivas 5-0 Puebla en la jornada 15. En encuentros previos recientes también ha ganado la mayoría el Rebaño.

Chivas vs Puebla DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: Viernes 31 de julio

HORA: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio Cuauhtémoc

TV: TV Azteca

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