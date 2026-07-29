Javier Hernández rompe el silencio: “Ya no quería jugar después de Chivas”

Javier Hernández vuelva a ser el tema de conversación después de que el mismo delantero confirmara que tras su salida de Chivas (durante su segunda etapa) ya no quería jugar al futbol:

Javier 'Chicharito' Hernández, conmovido hasta las lágrimas / Jam Media Ampliar

“Me devolvieron las ganas de jugar, así de claro. Si me tomé el año sabático fue porque yo no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no, porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar al futbol”.

Esto lo terminó declarando durante su presentación en su nuevo equipo de futbol el Atlético Dallas.

Además es importante mencionar que Javier siempre ha visto por su salud mental y su vida, por ello la decisión de mantenerse alejado de las canchas durante siete meses y la oportunidad que le llegó con la franquicia texana lo vió como una auténtica bendición.

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“Que de repente llegue esta oportunidad es una bendición. Tengo ganas de despertarme, ir a entrenar, estar en el vestidor y volver al campo”.

El Atlético Dallas debutó en la USL Championship (de la segunda categoría de futbol de los Estados Unidos). Un nuevo equipo y una nueva oportunidad para el delantero histórico de la selección mexicana.

“Después de tener 38 años y no pasar dos buenos años en Chivas, decidí tomarme el año sabático, por decirlo así, que un club genere todo este movimiento habla más de mi carrera de una manera positiva que negativa”.