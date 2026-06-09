Liga MX anuncia el calendario del Apertura 2026: fecha de arranque, jornadas clave y cuándo sería la Final

La Liga MX ya hizo oficial el calendario del Apertura 2026 y el dato que más llama la atención es inmediato: el torneo comenzará el jueves 16 de julio, cuando todavía siga en desarrollo la Copa del Mundo de 2026.

Calendario Liga MX Apertura 2026 / Jam Media Ampliar

El calendario presentado para el nuevo semestre confirma un arranque inusual, apretado y cargado de eventos paralelos, con el campeón Cruz Azul defendiendo la corona en una temporada que también estará atravesada por Leagues Cup, Fechas FIFA, Campeón de Campeones, All-Star Game y Campeones Cup.

¿Cuándo inicia el Apertura 2026 y qué partido abre el torneo?

La actividad de la Jornada 1 quedó programada entre el 16 y el 18 de julio, y el partido que abrirá el telón será Necaxa vs Atlante en el Estadio Victoria, en el regreso de los Potros a la Primera División.

Atlante debutará en primera división Apertura 2026 Ampliar

Ese mismo arranque incluye además otros cruces del primer fin de semana, mientras que la Liga acomodó el calendario de forma que la fecha inaugural no se empalme con la Final del Mundial 2026, que se jugará el 19 de julio. Cruz Azul, por su parte, arrancará la defensa de su título como visitante.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Raúl Jiménez es nuevo jugador del Wolverhampton tras salir del Fulham

Un Apertura atravesado por torneos y ventanas internacionales

El calendario no solo marca el inicio del torneo: también deja ver un semestre totalmente condicionado por competencias externas. El Campeón de Campeones quedó colocado el 25 de julio, mientras que el All-Star Game aparece en el calendario para el 29 de julio en Charlotte.

Trofeo Leagues Cup / Steph Chambers - Leagues Cup Ampliar

Después vendrá la Leagues Cup 2026, cuya fase de grupos está marcada del 4 al 13 de agosto, con cuartos de final el 26 y 27 de agosto, semifinales el 2 y 3 de septiembre y la final el 5 de septiembre. Apenas tres días más tarde, el calendario también aparta el 8 de septiembre para la Campeones Cup.

Fechas FIFA, jornada doble y cierre de fase regular

En la planeación del Apertura 2026 también destacan dos ventanas de Fecha FIFA: una del 21 de septiembre al 6 de octubre y otra del 9 al 17 de noviembre. Aun así, el torneo mantendrá ritmo fuerte, incluyendo una jornada doble el 20 y 21 de octubre correspondiente a la fecha 13.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Gilberto Mora extiende su contrato con Xolos y usará el número 10

La fase regular terminará del 20 al 22 de noviembre con la Jornada 17, y a partir de ahí comenzará la Liguilla con cuartos de final entre el 25 y el 29 de noviembre y semifinales entre el 2 y el 6 de diciembre.

¿Cuándo se jugaría la Final del Apertura 2026?

La Final del Apertura 2026 quedó apartada en dos posibles ventanas. La principal está marcada para los días 10 y 13 de diciembre, pero el calendario también contempla una ruta alternativa para disputarla el 24 y 27 de diciembre, en función del cruce con la Copa Intercontinental, que aparece señalada con inicio el 9 de diciembre.

Cruz Azul campeón Liga MX / NurPhoto Ampliar

En otras palabras, la Liga MX ya dejó claro que el próximo torneo no será uno cualquiera: arrancará antes de que se apague el eco del Mundial y podría terminar hasta Navidad.