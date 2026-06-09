Raúl Jiménez es nuevo jugador del Wolverhampton tras salir del Fulham

Wolverhampton ha confirmado este martes 9 de junio de 2026 el regreso de Raúl Jiménez como nuevo refuerzo para la temporada 2026-27 en la Championship. El delantero mexicano, de 35 años, firma por dos años con opción a un tercero como agente libre tras finalizar su etapa en el Fulham.

Raúl Jiménez jugando con los Wolves. / James Gill - Danehouse Ampliar

Un retorno emotivo al Molineux

Raúl Jiménez vuelve al club donde se consolidó como ídolo entre 2018 y 2023. En ese periodo disputó 166 partidos, anotó 57 goles y dio 24 asistencias, convirtiéndose en una pieza clave durante la era de la Premier League, con destacadas participaciones en la FA Cup y la Europa League.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: América anuncia la salida de Jonathan dos Santos: se va un capitán del tricampeonato y se abre una despedida histórica

Los aficionados de los Wolves nunca olvidaron al “Lobo Mexicano”. En su último enfrentamiento con el Fulham en el Molineux, recibió una ovación de pie y el icónico cántico “Sí, señor, give the ball to Raúl and he will score”, demostrando el cariño eterno de la afición.

Declaraciones y expectativas

El club inglés publicó un video emotivo en sus redes sociales para anunciar el fichaje, destacando la conexión especial de Jiménez con el equipo. Fuentes cercanas indican que el técnico Rob Edwards valora la experiencia y liderazgo del mexicano para liderar el ascenso de regreso a la Premier League, junto a otras incorporaciones como Kieran Trippier.

Jiménez llega motivado tras su paso por el Fulham y con la mira puesta en brillar nuevamente en Inglaterra, donde ya demostró su olfato goleador y su capacidad para ser referente en el ataque.

Raúl Jiménez vuelve a ser jugador de los Wolves. Ampliar

¿Qué significa este fichaje para los Wolves y la Selección Mexicana?