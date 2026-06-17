André Jardine es nuevo DT del Shabab Al Ahli tras dejar al América

El exitoso entrenador brasileño, exdirector técnico del Club América, fue anunciado como nuevo timonel del Shabab Al Ahli de la UAE Pro League. Tras su salida del conjunto azulcrema hace apenas un par de semanas, donde dejó una huella histórica con seis títulos en tres años, André Jardine inicia una nueva aventura en el fútbol de Medio Oriente. El club emiratí lo presentó de manera oficial mediante un video en redes sociales, donde le dio la bienvenida como el encargado de dirigir a los Caballeros Rojos para la temporada 2026-2027, con opción a extender el contrato.

André Jardine / Jam Media Ampliar

¿Qué significa este fichaje para Jardine y el Shabab Al Ahli?

Reemplazo de alto nivel: Jardine tomará el lugar del portugués Paulo Sousa, quien dejó el equipo después de una exitosa etapa que incluyó un título de liga, Supercopa y President’s Cup.

TAMBIÉN TE UEDE INTERESAR: Liga MX anuncia el calendario del Apertura 2026: fecha de arranque, jornadas clave y cuándo sería la Final

Un club de élite en Emiratos

El Shabab Al Ahli Dubai Club es uno de los más grandes de la liga de Emiratos Árabes Unidos. Disputa sus partidos en el Estadio Al-Rashid, cuenta con 9 títulos de liga, 11 President’s Cups y un palmarés envidiable. Es un equipo acostumbrado a pelear por todo.

Perfil ganador: A sus 46 años, el director técnico brasileño llega con experiencia en selecciones (oro olímpico con Brasil en Tokio 2020), Liga MX (San Luis y América) y un estilo ofensivo que encaja perfectamente en una liga competitiva y atractiva para técnicos extranjeros.

Trayectoria destacada de André Jardine

Jardine se consolidó en México como uno de los DT más exitosos recientes. En el América logró un tricampeonato y múltiples trofeos, convirtiéndose en uno de los entrenadores más laureados en la historia del club. Su llegada a Dubái representa un salto a una liga en crecimiento, con gran inversión y proyección internacional.