Vancouver Whitecaps vs Atlante: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 1 de la Leagues Cup

Los dirigidos por Miguel Herrera han sorprendido a varios aficionados por el empate ante el América y por la victoria ante Cruz Azul, por lo que buscarán seguir con la buena racha.

Celebración de los jugadores del Atlante al gol de Luis Puente / Jam Media Ampliar

¿Cómo llega el Atlante?

Los Potros de Hierro vienen de ganar 3-2 ante la Máquina en el Estadio Banorte, supieron aguantar los últimos instantes para sacar sus primeros tres puntos del Apertura 2026.

Se encuentran en la décima posición con cuatro puntos de la tabla de la Liga MX. Será su primer encuentro en la historia en la Leagues Cup, por lo que tratarán de comenzar con una victoria.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La terrible herida de Orbelín Pineda tras entrada de roja en el Atlas vs Rayados

¿Cómo llega Vancouver Whitecaps al encuentro?

El equipo de Thomas Müller se encuentra líder de la Conferencia Oeste de la MLS con 34 puntos en 17 juegos. Han ganado 10 encuentros, empatado cuatro y solo tienen tres derrotas.

Se enfrentaron en Canadá al cuadro de Son Heung-Min, ambas estrellas anotaron, el coreano al minuto 37 y el alemán al 76´vía penalti, al final repartieron puntos.

Festejo de Thomas Müller a su gol de penalti / Rich Lam Ampliar

Posibles alineaciones

Vancouver Whitecaps (4-2-3-1):

Yohei Takaoka; Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Mathías Laborda, Tate Johnson; Oliver Larraz, Andrés Cubas, Thomas Müller; Ryan Gauld, Cheikh Sabaly, Brian White.

Atlante (4-3-3):

Oscar Jiménez; Walter Portales, Eduardo Tercero, Nico Carrera, Armando Escobar; Edgar Jiménez, Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla; Martín Fernández, Luis Puente, Jhojan Julio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Erik Lira ya tiene oferta del Al-Jazira

Vancouver vs Atlante: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: Martes 04 de agosto

HORA: 20:30 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: BC Place

TV: Apple TV