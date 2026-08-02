¿Qué pasó con los árbitros del Cruz Azul vs Atlante? Denuncian amenazas de la policía de la CDMX

Tras el partido de la Jornada 3 del Apertura 2026 entre Cruz Azul y Atlante en el Estadio Banorte, el cuerpo arbitraldenunció presuntas agresiones y amenazas por parte de elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México al abandonar el inmueble.

Atlante vs Cruz Azul / Jam Media Ampliar

¿Qué ocurrió con los árbitros del Atlante vs Cruz Azul?

El encuentro, disputado la noche del sábado 1 de agosto, terminó sin incidentes graves en la cancha. La tensión se trasladó a las afueras, sobre la avenida Circuito Azteca. Videos captados que comenzaron a circular en redes sociales muestran forcejeos entre los colegiados y policías junto a un vehículo, aparentemente un taxi de aplicación de color rojo.

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¿Qué dijo la SSC?

La SSC respondió con una tarjeta informativa. Según su versión, policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito detectaron el vehículo intentando circular en sentido contrario durante el operativo de movilidad. El conductor identificado como de aplicación se molestó, agredió verbalmente y regresó al punto. Solo entonces los pasajeros bajaron, se identificaron como árbitros, se corroboró su identidad con autoridades del estadio y se retiraron por la ruta correcta. La dependencia señaló que, de manera habitual, se ofrece escolta al cuerpo arbitral, pero en esta ocasión se informó que no se requería a la salida.

Hasta el momento, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Comisión de Arbitraje no han emitido un comunicado oficial. Las versiones contrastantes denuncia de amenazas con arma y agresión física por un lado, y control de tránsito con reacción verbal del chofer mantienen la polémica abierta.

🚨 Agreden a árbitros 🚨



⚽️ Al salir del Estadio Banorte, integrantes del cuerpo arbitral denunciaron haber sido agredidos por elementos de tránsito, tras el partido entre Cruz Azul y Atlante. pic.twitter.com/c83W8qw2CZ — De10Sports (@De10Sports) August 2, 2026

Este incidente genera inquietud sobre la seguridad del personal arbitral al salir de los estadios, especialmente en un contexto de alta afluencia y operativos de movilidad post-partido en la CDMX. Se espera que las autoridades competentes investiguen los hechos con base en las evidencias disponibles con videos y testimonios para aclarar lo ocurrido y evitar que situaciones similares se repitan.