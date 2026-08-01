Copropietario del Querétaro niega acercamiento por Vozinha

Copropietario del Querétaro negó que Vozinha llegaría a la Liga MX

Hace unas semanas se había dado a conocer que el arquero revelación del Mundial 2026 firmaba contrato con Colo Colo, pero Vozinha nunca se presentó con el club chileno.

Lionel Messi y Vozinha disputando el balón / Catherine Ivill - AMA Ampliar

La situación del portero con uno de los equipos más grandes de Sudamérica es una incertidumbre, tenía planeado reportar con el equipo desde hace unos días, aunque aún no hay señales de Vozinha en Chile.

Algunos reportes señalaron que el arquero se encontró con una reducción en el sueldo que le había prometido, pero nada se ha dicho oficialmente.

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¿Vozinha al Querétaro?

No tardaron en poner a Vozinha en algunos equipos, uno de ellos mexicano. Diversos reportes indicaron que los Gallos Blancos le ofrecerían más dinero que Colo Colo.

La periodista Zaritzi Sosa de TUDN mencionó que además del RSB Berkane, equipo marroquí, el Querétaro estaría interesado en contratar al arquero de Cabo Verde.

Es falso. Vale contrastar y/o confirmar la información antes de publicarla - gracias — Ed Malyon (@eaamalyon) July 31, 2026

Ante esto, el copropietario de los Gallos, Ed Maylon salió a desmentir el rumor de que Vozinha se encontraba en el radar de su equipo mediante una respuesta en la red social ´X´.

“Es falso. Vale contrastar y/o confirmar la información antes de publicarla - gracias”, respondió Maylon a la reportera de TUDN, por lo que le puso fin a los rumores.

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Los últimos rumores indican que Vozinha estaría cerca de fichar por el Berkane, equipo de la Primera División marroquí que terminó segundo en la campaña pasada y jugará la Liga de Campeones de África.