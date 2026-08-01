Obed Vargas tiene varios equipos interesados para ser cedido

Al tener mucha competencia en el Atlético de Madrid, la directiva colchonera planea ceder a Obed Vargas para que vea más minutos en otro equipo europeo.

Obed Vargas durante el encuentro del Mundial 2026 ante Corea del Sur / Manuel Velasquez - FIFA Ampliar

En los dos encuentros amistosos, el mexicano ha tenido participación, en el primer juego ante Getafe, anotó desde los once pasos. Mientras que contra el Manchester United fue titular, pero solo jugó la primera mitad.

¿Por qué lo quieren ceder?

La principal cuestión es la competencia interna que hay en el Atlético de Madrid, principalmente en el mediocampo, Obed tiene que ganarle el puesto a varios jugadores con un mayor recorrido que él.

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Koke, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza y Morten Hjumand son algunos de los jugadores que comparten la misma posición del seleccionado mexicano, además de que son de la confianza de Simeone.

Algunos de los principales interesados en hacerse de los servicios de Obed Vargas son de España y Francia, equipos con menos presión mediática para que agarre más confianza.

¿Qué clubes están interesados?

Entre los equipos que han sonado para ser la nueva casa del mexicano, son Celta de Vigo, Osasuna y Getafe en LaLiga. Mientras que en la Ligue 1 son el Rennes y Estrasburgo.