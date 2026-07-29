Erik Lira es pretendido por el AS Mónaco

Después de un gran Mundial 2026, Erik Lira dejaría Cruz Azul para emigrar al fútbol europeo, específicamente al AS Mónaco de la Ligue 1 de Francia.

Erik Lira en el Mundial 2026 con México / Julian Finney - FIFA Ampliar

Con información del reportero de TUDN, Gibrán Araige, el club francés ya se ha acercado tanto al jugador como al entorno del futbolista para tratar de ficharlo.

Todavía no hay ningún arreglo entre los equipos, ya que el Mónaco espera liberar una plaza de extranjero, algo que se podría resolver pronto, debido a que Lamine Camara tiene una oferta del Newcastle.

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“El Mónaco de Francia apunta a ser el equipo en el que va a jugar Erik Lira en el Viejo Continente, el entorno de Erik ve con muy buenos ojos jugar en el equipo del principado, que es un equipo importante, una liga de bastante prestigio”, señalo Araige en el programa Tricolor al día.

Lira en el Mundial 2026

Jugó un total de 4 partidos, aunque en las estadísticas solo refleja que dio una asistencia, fue parte fundamental del parado táctico de Javier Aguirre.

Erik Lira disputando el balón con Nilson Angulo / Hector Vivas - FIFA Ampliar

Incluso en el partido de Octavos de Final contra Inglaterra, Jude Bellingham elogió al canterano de Pumas: “El mediocentro corre mucho, es muy fuerte, juega con mucho corazón”.

Por lo que era de esperarse que un club europeo se fijara en Lira, y a pesar de que no ha tenido un buen arranque en la Liga MX, es uno de los mejores jugadores mexicanos en la actualidad.

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El otro mexicano que jugó en el Mónaco

Rafael Márquez ha sido el único jugador mexicano en vestir la playera del Mónaco, con 20 años salió del Atlas y se fue a Francia en 1999, en su primera temporada salió campeón de la Ligue 1.

Estuvo cuatro años en el equipo galo, hasta que en 2003 se fue al Barcelona. Disputó un total de 114 partidos y anotó cinco goles, también fue campeón de la Copa de la Liga de Francia.