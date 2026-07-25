¡Cruz Azul es Campeón de Campeones 2026! Vence a Toluca con doblete de Paradela

Cruz Azul conquistó el Campeón de Campeones 2026 al vencer 3-1 a Toluca este sábado en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Con este resultado, la Máquina sumó su cuarto título en la competencia (tras 1968-69, 1973-74 y 2020-21) y se adjudicó el trofeo que enfrenta a los monarcas del Apertura 2025 y del Clausura 2026.

José Paradela fue la figura con un doblete, mientras Carlos Rodríguez aportó el otro tanto cementero. Alexis Vegadescontó para los Diablos Rojos, encuentro en el que Kevin Mier tuvo una actuación destacada bajo los tres postes.

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El encuentro, disputado en sede neutral en Estados Unidos como es tradicional en ediciones recientes, enfrentó a dos de los equipos más consistentes de la temporada 2025-26. Toluca llegaba como campeón defensor del Campeón de Campeones, tras el 3-1 sobre América en 2025 y con el bicampeonato de Liga en 2025, dirigido por Antonio Mohamed. Cruz Azul, bajo Joel Huiqui, arribó como monarca del Clausura 2026 y con buen momento en el arranque del Apertura.

La victoria cementera no solo agrega un título oficial más a su palmarés buscando consolidar su estrella número 28 en total, sino que también le otorga el derecho a disputar la Campeones Cup ante el campeón de la MLS.

¡SEÑORAS Y SEÑORES, CRUZ AZUL ES CAMPEÓN DE CAMPEONES DE LA LIGA MX! 😎🔥#CampeonDeCampeones pic.twitter.com/dthE3fL00u — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 26, 2026

Toluca, por su parte, no pudo refrendar el trofeo en su segunda aparición consecutiva. Es así como ambas escuadras ahora se enfocarán en sus próximos compromisos de la Liga MX, donde los Diablos enfrentarán a Necaxa y la Máquina al Atlante.