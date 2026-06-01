Accionistas del Sevilla FC lanzan duro comunicado contra Sergio Ramos: le acusan de engaño y conductas fraudulentas

Accionistas del Sevilla FC acusan a Sergio Ramos de engaño y conductas fraudulentas / Europa Press Sports

En un giro inesperado y de gran impacto en el fútbol español, los principales accionistas del Sevilla FC han emitido este lunes 1 de junio un comunicado oficial cargado de dureza contra Sergio Ramos y su grupo inversor, liderado por Five Eleven Capital. Las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente acusan directamente al excapitán del Real Madrid de haber mantenido “meses de engaño” y de incurrir en “conducta dolosa y fraudulenta”.

Los principales accionistas del Sevilla FC acusan a Sergio Ramos de meses de engaño. / Europa Press News Ampliar

Según el escrito, Ramos y su entorno habrían alterado de forma unilateral las condiciones del acuerdo que parecía cerrado, cambiando inversores, montos y plazos a última hora. Los accionistas consideran que esto representa “una manifiesta falta de respeto a los accionistas y al club”, especialmente tras un proceso de negociación que comenzó en diciembre de 2025 con una oferta inicial y que incluía un periodo de exclusividad.

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Lo que reclaman los accionistas:

Incumplimiento del acuerdo firmado.

firmado. Pago inmediato de la cláusula penal (alrededor de 500.000 euros más gastos, según fuentes previas).

(alrededor de 500.000 euros más gastos, según fuentes previas). Reclamación de daños y perjuicios adicionales por la supuesta conducta fraudulenta.

adicionales por la supuesta conducta fraudulenta. Cumplimiento estricto de la confidencialidad sobre la información del club a la que accedió durante la due diligence.

Los accionistas subrayan que la delicada situación económica del Sevilla nunca debió usarse “como moneda de cambio” para modificar condiciones ya pactadas.

Sergio Ramos como jugador del Sevilla / Fran Santiago Ampliar

Sergio Ramos responde

Horas después del comunicado, el propio Ramos compareció en rueda de prensa en Sevilla. Se mostró tranquilo, negó haber roto ningún término y aseguró que sigue “tendiendo la mano” para que la operación se pueda cerrar. “Queremos seguir negociando la compra del Sevilla FC”, afirmó, dejando la puerta abierta a un posible acuerdo de última hora.

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La posible venta del Sevilla ha sido uno de los momentos más esperados del año en LaLiga. Ramos, ídolo sevillista, se presentó como el rostro visible de un proyecto que prometía estabilidad y ambición deportiva. Sin embargo, las diferencias en los términos finales han provocado la ruptura y ahora una fuerte tensión pública entre ambas partes.

Sergio Ramos / Europa Press Sports Ampliar

Por el momento, el club sigue en una situación institucional delicada, con la necesidad de una ampliación de capital y nuevos inversores que garanticen su viabilidad. Este comunicado complica cualquier negociación futura y pone en el foco la responsabilidad de los actuales accionistas y del entorno de Ramos.