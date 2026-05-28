Martín Demichelis renueva con Mallorca hasta 2028 pese al descenso a Segunda División

Martín Demichelis seguirá al frente del Mallorca. El club español confirmó este miércoles la renovación del técnico argentino hasta 2028, apostando por su proyecto deportivo a pesar del reciente descenso a Segunda División.

Martín Demichelis / Rafa Babot Ampliar

La directiva mallorquinista decidió respaldar al exentrenador de River Plate después de la mejora futbolística que mostró el equipo desde su llegada en febrero, aunque los resultados finales no alcanzaron para evitar la pérdida de categoría.

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¿Por qué Mallorca renovó a Demichelis tras descender?

La decisión sorprendió fuera de España, pero dentro de Mallorca gran parte de la afición ya pedía la continuidad del argentino desde hace varios días.

Demichelis tomó al equipo en un momento crítico de la temporada y logró cambiar la dinámica futbolística casi de inmediato. Bajo su mando, el Mallorca sumó 18 puntos de 36 posibles en 12 partidos, números competitivos que lo mantuvieron peleando la salvación hasta las últimas jornadas.

El problema fue que el cierre de temporada en LaLiga resultó extremadamente apretado. Mallorca terminó descendiendo con 42 puntos, empatado con Osasuna y Levante, pero perjudicado por el criterio de desempate.

A pesar del golpe deportivo, la directiva valoró el cambio de identidad que mostró el equipo desde la llegada del argentino.

El impacto de Demichelis en el vestidor del Mallorca

Uno de los aspectos que más convenció al club fue el manejo de grupo que tuvo Demichelis en apenas unos meses.

El técnico argentino recuperó futbolistas que habían sido cuestionados durante gran parte de la temporada y tomó decisiones fuertes que modificaron la estructura del equipo. Incluso dejó en la banca a jugadores considerados intocables como Sergi Darder y Jan Virgili en determinados momentos.

Además, implementó un sistema táctico distinto al utilizado anteriormente por Jagoba Arrasate. El rombo en medio campo le dio otra dinámica al Mallorca y permitió el crecimiento de futbolistas como Pablo Torre, quien prácticamente no tenía protagonismo antes del cambio de entrenador.

La propuesta ofensiva y agresiva del argentino conectó rápidamente con la afición, que terminó respaldando su continuidad pese al descenso.

Demichelis dirgiendo frente al Mallorca / Rafa Babot Ampliar

Demichelis buscará devolver al Mallorca a LaLiga

Ahora comienza una etapa completamente distinta para el técnico argentino. Segunda División representa un torneo largo, exigente y muy diferente al fútbol de Primera.

Mallorca planea realizar una reestructuración importante de plantilla durante el verano europeo para adaptarse a las necesidades competitivas de la categoría.

La continuidad de Demichelis también ofrece estabilidad institucional en medio de un escenario complicado. El argentino tendrá la oportunidad de construir el proyecto desde el inicio de temporada y diseñar el equipo según su idea futbolística.

Sin embargo, no todos están convencidos. Algunos sectores de la afición consideran que su poca experiencia en Segunda División podría convertirse en un problema durante una campaña donde el objetivo será ascender inmediatamente.

El paso de Demichelis por Europa sigue generando expectativa

La carrera de Demichelis como entrenador continúa despertando interés desde su salida de River Plate. Aunque todavía acumula poca experiencia en el fútbol europeo, su capacidad para imponer una idea ofensiva y manejar vestidores complejos ha sido reconocida en España.

En Mallorca destacan especialmente su liderazgo y la claridad con la que se comunica tanto con jugadores como con medios de comunicación.

Esa personalidad terminó siendo clave para tomar el control de un vestidor que llegaba golpeado anímicamente antes de su llegada.

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Próximos pasos para Mallorca y Demichelis

Mallorca iniciará en las próximas semanas la planificación de su plantilla rumbo a la temporada 2026-27 en Segunda División. La prioridad será reforzar posiciones clave y definir qué jugadores continuarán en el proyecto.

Por su parte, Martín Demichelis tendrá el reto más importante desde su llegada a España: devolver al club a LaLiga lo antes posible y consolidar el estilo de juego que logró ilusionar a la afición en medio de un año complicado.