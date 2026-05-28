Santiago Giménez al Tottenham: el mexicano vuelve a sonar para la Premier League rumbo al Mundial 2026 / Alessandro Sabattini

Una vez más, el nombre de Santiago Giménez vuelve a aparecer en la órbita de la Premier League. De acuerdo con reportes recientes por parte de TUDN, estos indican que el Tottenham Hotspur mantiene seguimiento sobre el delantero mexicano del AC Milan y podría intentar ficharlo en el próximo mercado de verano previo al Mundial 2026.

Santiago Giménez / Claudio Villa Ampliar

Aunque todavía no existe una oferta formal, distintos medios europeos aseguran que el club inglés continúa monitoreando la situación del atacante azteca, quien atraviesa un momento clave en su carrera tras una temporada complicada en Italia.

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¿Por qué Tottenham quiere fichar a Santiago Giménez?

El interés del Tottenham por Santiago Giménez no es nuevo. Desde su etapa goleadora con Feyenoord, el delantero mexicano llamó la atención de varios equipos ingleses gracias a su capacidad para definir dentro del área, presión alta y movilidad ofensiva.

Tras la salida de Harry Kane al Bayern Múnich, los Spurs analizaron diferentes opciones para reforzar su ataque y el nombre del canterano de Cruz Azul apareció constantemente en los reportes de scouting del club londinense.

Además, el perfil de Giménez encaja con el estilo dinámico y vertical que suele buscar Tottenham. Su experiencia en competiciones europeas y crecimiento constante lo mantienen como una alternativa atractiva para el fútbol inglés.

La complicada temporada de Santiago Giménez en Italia

El paso de Santiago Giménez por el AC Milan no ha sido sencillo. Durante la última campaña, el mexicano enfrentó lesiones y altibajos futbolísticos que limitaron su impacto dentro del equipo rossonero.

A pesar de ello, el atacante sigue siendo considerado uno de los delanteros mexicanos con mayor proyección rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Su juventud, capacidad física y olfato goleador continúan despertando interés en mercados importantes.

La situación financiera del Milan también podría influir. Diversos reportes señalan que el club italiano analizaría escuchar ofertas por algunos jugadores para equilibrar cuentas y planificar la siguiente temporada. En ese contexto, una posible propuesta desde Inglaterra podría abrir la puerta a una negociación.

¿Qué dicen en Inglaterra sobre el interés del Tottenham?

Hasta ahora, la información permanece en etapa de rumor y seguimiento. Medios cercanos al entorno del Tottenham aseguran que el club mantiene observación constante sobre varios delanteros europeos y Santiago Giménez continúa dentro de esa lista.

Sin embargo, no se reportan negociaciones avanzadas ni acercamientos oficiales con el AC Milan.

Aun así, el interés ha provocado conversación inmediata entre aficionados mexicanos y seguidores de la Premier League en redes sociales, donde muchos consideran que el estilo del mexicano podría adaptarse mejor al fútbol inglés que al italiano.

Santiago Giménez ante el Atalanta / Image Photo Agency Ampliar

El Mundial 2026, clave en el futuro de Santiago Giménez

Cada decisión que tome Santiago Giménez en los próximos meses estará inevitablemente ligada al Mundial 2026. Javier Aguirre considera al delantero como una de las piezas importantes del proyecto de Selección Mexicana y su nivel en clubes será determinante rumbo al torneo.

Cambiar de liga podría representar un riesgo, pero también una enorme oportunidad para consolidarse en la élite europea justo antes de la Copa del Mundo que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Por ahora, el delantero sigue concentrado en cerrar de buena manera la temporada con el Milan mientras el mercado comienza a calentarse en Europa.

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Próximos pasos para Santiago Giménez y Tottenham

El Tottenham continuará observando el rendimiento del mexicano antes de tomar una decisión definitiva en el mercado de verano. Mientras tanto, el AC Milan deberá definir qué jugadores entran en sus planes para la siguiente campaña.

En las próximas semanas podrían surgir nuevos contactos o acercamientos formales si el club inglés decide acelerar la operación. Para Santiago Giménez, el objetivo inmediato será recuperar regularidad y llegar en su mejor versión al camino rumbo al Mundial 2026.