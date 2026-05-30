PSG vs Arsenal final Champions League 2025/26 resumen: París retiene la corona y es bicampeón de Europa

París retiene la corona y es bicampeón de la Champions League / Michael Regan - UEFA

La UEFA Champions League 2025-26 encontró a su campeón después de una batalla de 120 minutos en el Puskás Aréna. El Paris Saint-Germain logró defender con éxito su corona europea al imponerse al Arsenal en una final dramática que terminó definiéndose desde los once pasos, luego de un empate 1-1 en tiempo regular y tiempos extra.

PSG vs Arsenal / David Ramos Ampliar

Resumen de la final de Champions League: PSG vs Arsenal

El partido arrancó con un golpe tempranero de los londinenses. Apenas al minuto 6, Kai Havertz apareció dentro del área para adelantar al conjunto de Mikel Arteta y silenciar a la afición parisina. Arsenal encontró premio muy pronto a una presión agresiva y durante buena parte del primer tiempo logró contener los intentos ofensivos del vigente campeón.

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PSG fue creciendo con el paso de los minutos. Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz comenzaron a controlar la posesión, mientras Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia generaban peligro por los costados. Sin embargo, David Raya sostuvo la ventaja inglesa con varias intervenciones oportunas.

La recompensa para los dirigidos por Luis Enrique llegó al minuto 65. Kvaratskhelia provocó un penalti tras una acción dentro del área y Ousmane Dembélé asumió la responsabilidad. El francés no falló y definió con serenidad para establecer el 1-1 que devolvía la final al punto de partida.

Los minutos finales fueron un intercambio constante de emociones. PSG estuvo cerca de completar la remontada con un disparo de Vitinha que se marchó apenas por encima del travesaño, mientras que Arsenal respondió con aproximaciones de Bukayo Saka y Leandro Trossard. Ninguno logró encontrar el golpe definitivo.

Luis Enrique / Lars Baron Ampliar

El empate obligó a disputar tiempos extra. El desgaste físico se hizo evidente en ambos equipos y las oportunidades claras comenzaron a escasear. PSG mantuvo el control territorial, pero se encontró con una defensa inglesa cada vez más cerrada. Arsenal, por su parte, apostó por los contragolpes y estuvo cerca de sorprender en los minutos finales.

La tanda de penales entre PSG y Arsenal que quedará en la historia de la Champions League

Tras 120 minutos de máxima tensión, la final se encaminó a la tanda de penales. Ahí apareció la sangre fría del conjunto parisino para consumar una nueva noche histórica y convertirse en uno de los pocos clubes capaces de revalidar el título de la Champions League en la era moderna.

Por el conjunto francés anotaron Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Hakimi y Lucas Beraldo, mientras que Nuno Mendes erró su disparo con una gran atajada de David Raya.

Los Gunners que marcaron desde los 11 pasos fueron Viktor Gyökeres, Declan Rice, y Gabriel Martinelli, pero no fue suficiente, por los fallos de Eberechi Eze y Gabriel Magalhães.

El Arsenal volvió a quedarse a las puertas de conquistar la primera Copa de Europa de su historia, mientras que el PSG confirmó que su proyecto ya no persigue la gloria continental: ahora la defiende.