¡Así se juegan los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil! Horarios y fechas oficiales

La fase final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil ya tiene calendario definido. Este lunes, la liga confirmó los días y horarios en los que se disputarán los Cuartos de Final, instancia que reúne a los ocho mejores equipos del torneo y que promete duelos intensos, con rivalidades marcadas y clubes protagonistas en busca del título.

📆 ¡TENEMOS CUARTOS, TENEMOS HORARIOS! ⏱️



Así se jugará la primera 🔑Fase de la Liguilla de este CL2026, 8 equipos, un mismo sueño. 💭🏆



¡Regístrate ahora en @calientesports y RECIBE $1,000 DE REGALO para comenzar a apostar! 📲 Da clic aquí: https://t.co/GXbHqJOuSP



🔥… pic.twitter.com/Sk4fo0oHAZ — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) April 27, 2026

Las series se jugarán a ida y vuelta entre el miércoles 29 de abril y el domingo 3 de mayo, con encuentros distribuidos en horarios que permitirán a la afición seguir de cerca cada llave.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Cruz Azul se queda con el premio de 1 millón de dólares: ¿Cómo repartirán el premio?

Series que prometen intensidad

Los cruces presentan ingredientes atractivos. América, uno de los equipos más sólidos del torneo, se medirá ante un FC Juárez que buscará dar el golpe. Rayadas, habituales protagonistas de la liga, chocarán con un Cruz Azul que ha mostrado crecimiento competitivo. Por su parte, Tigres, potencia histórica del fútbol femenil mexicano, enfrentará a Toluca en una serie que luce exigente.

🏁 ¡AGÁÁÁÁRRENSE, QUE HAY CUARTOS DE FINAL! 😱

Así quedan las llaves tras finalizar la Fase Regular del torneo y ¡qué partidazos nos esperan! 🏟️✨



Que nadie se mueva, que se viene lo mejor en #NuestroFutFemNuestraLiguilla. ⚽🔝



¿Cuál es tu fav de los cuatro? 👀💬… pic.twitter.com/uOa0LfJ8WW — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) April 26, 2026

Sin duda, el duelo que acapara las miradas es el Pachuca contra Chivas. Se trata de una reedición de la primera final histórica de la liga; hoy, con una Charlyn Corral en plan estelar, las Tuzas intentarán frenar el ímpetu rojiblanco. Finalmente, el América de Ángel Villacampa, que cerró el torneo de forma arrolladora, se enfrentará a unas Bravas de Juárez que han demostrado que en su casa, el Estadio Olímpico Benito Juárez, nadie puede confiarse.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Atlante regresa a la Liga MX: TV Azteca será su nueva casa y se une al “Viernes Botanero”

Con este panorama, la Liguilla del Clausura 2026 arranca con expectativas altas y la promesa de espectáculo. Los Cuartos de Final marcarán el camino rumbo al campeonato, donde cada detalle será clave en la lucha por avanzar a las semifinales.

Fechas y horarios confirmados

La actividad se dividirá en dos días llenos de emociones. Las hostilidades comienzan este miércoles y terminarán el próximo domingo con los partidos de vuelta:

América vs. FC Juárez

Ida: Miércoles 29 de abril | 21:00 hrs. | Estadio Olímpico Benito Juárez

Miércoles 29 de abril | 21:00 hrs. | Estadio Olímpico Benito Juárez Vuelta: Sábado 2 de mayo | 15:55 hrs. | Estadio Ciudad de los Deportes

Rayadas vs. Cruz Azul

Ida: Miércoles 29 de abril | 19:00 hrs. | Estadio Centenario

Miércoles 29 de abril | 19:00 hrs. | Estadio Centenario Vuelta: Sábado 2 de mayo | 18:15 hrs. | Estadio BBVA

Balón Liga Mx femenil / Jam Media Ampliar

Tigres vs. Toluca

Ida: Jueves 30 de abril | 21:00 hrs. | Estadio Nemesio Diez

Jueves 30 de abril | 21:00 hrs. | Estadio Nemesio Diez Vuelta: Domingo 3 de mayo | 19:00 hrs. | Estadio Universitario

Pachuca vs. Chivas