¡Así se juegan los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil! Horarios y fechas oficiales
Llegan los cuartos de final de la Liga Mx Femenil mismas que tengo entre sus filas grandes encuentros.
La fase final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil ya tiene calendario definido. Este lunes, la liga confirmó los días y horarios en los que se disputarán los Cuartos de Final, instancia que reúne a los ocho mejores equipos del torneo y que promete duelos intensos, con rivalidades marcadas y clubes protagonistas en busca del título.
Las series se jugarán a ida y vuelta entre el miércoles 29 de abril y el domingo 3 de mayo, con encuentros distribuidos en horarios que permitirán a la afición seguir de cerca cada llave.
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Series que prometen intensidad
Los cruces presentan ingredientes atractivos. América, uno de los equipos más sólidos del torneo, se medirá ante un FC Juárez que buscará dar el golpe. Rayadas, habituales protagonistas de la liga, chocarán con un Cruz Azul que ha mostrado crecimiento competitivo. Por su parte, Tigres, potencia histórica del fútbol femenil mexicano, enfrentará a Toluca en una serie que luce exigente.
Sin duda, el duelo que acapara las miradas es el Pachuca contra Chivas. Se trata de una reedición de la primera final histórica de la liga; hoy, con una Charlyn Corral en plan estelar, las Tuzas intentarán frenar el ímpetu rojiblanco. Finalmente, el América de Ángel Villacampa, que cerró el torneo de forma arrolladora, se enfrentará a unas Bravas de Juárez que han demostrado que en su casa, el Estadio Olímpico Benito Juárez, nadie puede confiarse.
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Con este panorama, la Liguilla del Clausura 2026 arranca con expectativas altas y la promesa de espectáculo. Los Cuartos de Final marcarán el camino rumbo al campeonato, donde cada detalle será clave en la lucha por avanzar a las semifinales.
Fechas y horarios confirmados
La actividad se dividirá en dos días llenos de emociones. Las hostilidades comienzan este miércoles y terminarán el próximo domingo con los partidos de vuelta:
América vs. FC Juárez
- Ida: Miércoles 29 de abril | 21:00 hrs. | Estadio Olímpico Benito Juárez
- Vuelta: Sábado 2 de mayo | 15:55 hrs. | Estadio Ciudad de los Deportes
Rayadas vs. Cruz Azul
- Ida: Miércoles 29 de abril | 19:00 hrs. | Estadio Centenario
- Vuelta: Sábado 2 de mayo | 18:15 hrs. | Estadio BBVA
Tigres vs. Toluca
- Ida: Jueves 30 de abril | 21:00 hrs. | Estadio Nemesio Diez
- Vuelta: Domingo 3 de mayo | 19:00 hrs. | Estadio Universitario
Pachuca vs. Chivas
- Ida: Jueves 30 de abril | 19:07 hrs. | Estadio Jalisco
- Vuelta: Domingo 3 de mayo | 21:10 hrs. | Estadio Hidalgo