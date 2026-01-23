Supernova Génesis 2026: Cartelera, invitados musicales y precio de los boletos
Supernova Génesis 2026 llega a la Arena CDMX con boxeo, influencers, música en vivo y transmisión global por Netflix. Fecha, cartelera y boletos.
Tras el rotundo éxito de su edición anterior, Supernova regresa con fuerza bajo el nombre de Supernova Génesis 2026, consolidándose como uno de los eventos más innovadores y mediáticos del año en México. Este show combina boxeo amateur de alto impacto, figuras del streaming, influencers, celebridades y un toque de música en vivo, todo transmitido globalmente por Netflix en lo que será su primer evento en vivo desde Latinoamérica.
¿Cuándo y dónde será el Supernova Génesis?
El gran evento Supernova Génesis 2026 está programado para el domingo 26 de abril de 2026, donde podrán disfrutar de peleas preliminares y el show principal iniciando a las 19:00 horas. La Arena CDMX, con capacidad para más de 20,000 espectadores, será el escenario perfecto para una noche que promete emociones intensas y lleno total.
Cartelera confirmada
La cartelera de Supernova Génesis 2026 incluye seis combates estelares que mezclan rivalidades personales, apuestas épicas y talento digital y deportivo. Los enfrentamientos oficiales son:
- Alana Flores vs Samadhi Zendejas
- Mario Bautista vs Aarón Mercury
- Lonche vs Willito
- Milica vs Ari Geli
- El Abraham vs Nando
- Kim Shantal vs Lupita Villalobos
Esta cartelera reúne a streamers, youtubers, comediantes y personalidades virales que han generado gran expectativa en redes sociales, convirtiendo el ring en un verdadero campo de batalla mediático.
Invitados musicales
El espectáculo no solo será de puños: contará con presentaciones en vivo para elevar la fiesta. El primer artista confirmado es el regional mexicano Carín León, quien encabezará el show musical. Se esperan más invitados sorpresa, prometiendo una noche completa de entretenimiento.
Precios de boletos y venta
La venta de boletos para Supernova Génesis 2026 ya está activa a través de Superboletos, con opciones para todos los presupuestos:
- Zona Roja: $10,968 MXN
- Super Palco Platino / Platino VL: $10,114 MXN
- Zona Naranja: $9,626 MXN
- Super Palco Oro / Oro VL: $8,406 MXN
- Zona Amarilla: $5,966 MXN
- Pits 1 y 2 (de pie): $4,746 MXN
- Zona Rosa y Rosa VL: desde $753 MXN
Los boletos se pueden adquirir en línea en Superboletos o en taquillas de la Arena CDMX. Se recomienda comprar con anticipación, ya que el evento anterior agotó localidades rápidamente.
¿Dónde ver el Supernova Génesis 2026?
Supernova Génesis 2026 no es solo boxeo: es un fenómeno cultural que une generaciones, plataformas digitales y deporte en un solo escenario. Con transmisión mundial por Netflix y una producción de primer nivel, este evento se perfila como uno de los más esperados del año.
