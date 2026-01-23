Supernova Génesis 2026: Cartelera, invitados musicales y precio de los boletos

Tras el rotundo éxito de su edición anterior, Supernova regresa con fuerza bajo el nombre de Supernova Génesis 2026, consolidándose como uno de los eventos más innovadores y mediáticos del año en México. Este show combina boxeo amateur de alto impacto, figuras del streaming, influencers, celebridades y un toque de música en vivo, todo transmitido globalmente por Netflix en lo que será su primer evento en vivo desde Latinoamérica.

Supernova Génesis 2026 / Medios y Media Ampliar

¿Cuándo y dónde será el Supernova Génesis?

El gran evento Supernova Génesis 2026 está programado para el domingo 26 de abril de 2026, donde podrán disfrutar de peleas preliminares y el show principal iniciando a las 19:00 horas. La Arena CDMX, con capacidad para más de 20,000 espectadores, será el escenario perfecto para una noche que promete emociones intensas y lleno total.

Cartelera confirmada

La cartelera de Supernova Génesis 2026 incluye seis combates estelares que mezclan rivalidades personales, apuestas épicas y talento digital y deportivo. Los enfrentamientos oficiales son:

Alana Flores vs Samadhi Zendejas

Mario Bautista vs Aarón Mercury

Lonche vs Willito

Milica vs Ari Geli

El Abraham vs Nando

Kim Shantal vs Lupita Villalobos

Esta cartelera reúne a streamers, youtubers, comediantes y personalidades virales que han generado gran expectativa en redes sociales, convirtiendo el ring en un verdadero campo de batalla mediático.

Milica / Medios y Media Ampliar

Invitados musicales

El espectáculo no solo será de puños: contará con presentaciones en vivo para elevar la fiesta. El primer artista confirmado es el regional mexicano Carín León, quien encabezará el show musical. Se esperan más invitados sorpresa, prometiendo una noche completa de entretenimiento.

Precios de boletos y venta

La venta de boletos para Supernova Génesis 2026 ya está activa a través de Superboletos, con opciones para todos los presupuestos:

Zona Roja : $10,968 MXN

: $10,968 MXN Super Palco Platino / Platino VL : $10,114 MXN

: $10,114 MXN Zona Naranja : $9,626 MXN

: $9,626 MXN Super Palco Oro / Oro VL : $8,406 MXN

: $8,406 MXN Zona Amarilla : $5,966 MXN

: $5,966 MXN Pits 1 y 2 (de pie) : $4,746 MXN

: $4,746 MXN Zona Rosa y Rosa VL: desde $753 MXN

Los boletos se pueden adquirir en línea en Superboletos o en taquillas de la Arena CDMX. Se recomienda comprar con anticipación, ya que el evento anterior agotó localidades rápidamente.

Alana Flores y Samadhi Zendejas / Medios y Media Ampliar

¿Dónde ver el Supernova Génesis 2026?

Supernova Génesis 2026 no es solo boxeo: es un fenómeno cultural que une generaciones, plataformas digitales y deporte en un solo escenario. Con transmisión mundial por Netflix y una producción de primer nivel, este evento se perfila como uno de los más esperados del año.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La Velada del Año 6: Ibai da varias pistas sobre los combates; ¡Fecha, lugar y hora del evento!