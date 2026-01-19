La Velada del Año 6: Ibai da varias pistas sobre los combates; ¡Fecha, lugar y hora del evento!
Se volverá a suscitar La Velada del Año, ahora en su edición número seis, donde se darán a conocer grandes batallas entre personalidades de las redes sociales.
¡Ibai Llanos está calentando motores para La Velada del Año 6 y ha soltado varias pistas jugosas en entrevistas recientes (como en el podcast de Jordi Wild en The Wild Project)! Aunque nada está 100% confirmado oficialmente, esto es lo que se sabe hasta el momento:
- Ibai tiene 8 combates cerrados y está negociando un posible noveno para hacerla la edición con más peleas de la historia.
- Todos los participantes serán streamers y creadores de contenido de habla hispana.
- Hay nombres que “van a sorprender mucho” al público, y algunos participantes le hacen especial ilusión a Ibai. ¡Se espera un cartelón histórico!
¿DÓNDE SERÁ LA VELADA DEL AÑO 6?
- Se celebrará en un estadio de fútbol en España (nada de arenas más pequeñas, Ibai busca máximo aforo).
- Las ediciones anteriores han pasado por Barcelona (2 veces), Madrid y Sevilla (La Cartuja en la V).
- Hay especulaciones fuertes con el nuevo Spotify Camp Nou por su capacidad gigante, pero Ibai aún está ajustando opciones y no hay sede cerrada.
¿CUÁL ES LA FECHA?
- Será en verano de 2026, específicamente después del Mundial de Fútbol (que termina el 19 de julio de 2026) para no competir con el evento deportivo más grande del año y aprovechar el tirón veraniego.
- Probablemente a partir de finales de julio o agosto, pero la fecha exacta aún no está anunciada.
¿CUÁLES SONN LOS HORARIOS?
- Ibai quiere mantener el horario nocturno que funcionó tan bien en la Velada V en Sevilla (empezó de noche y terminó de madrugada).
- Es perfecto para la audiencia de Latinoamérica (donde es horario prime) y evita el calor brutal del día en verano español.
El evento promete romper todos los récords otra vez, con más espectáculo, producción brutal y posiblemente sorpresas épicas en el ring. Todavía faltan anuncios oficiales de cartel completo, artistas invitados (¿llegará Bad Bunny por fin?) y la sede definitiva, pero Ibai ya tiene todo muy avanzado.