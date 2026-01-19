La Velada del Año 6: Ibai da varias pistas sobre los combates; ¡Fecha, lugar y hora del evento!

¡Ibai Llanos está calentando motores para La Velada del Año 6 y ha soltado varias pistas jugosas en entrevistas recientes (como en el podcast de Jordi Wild en The Wild Project)! Aunque nada está 100% confirmado oficialmente, esto es lo que se sabe hasta el momento:

Ibai tiene 8 combates cerrados y está negociando un posible noveno para hacerla la edición con más peleas de la historia.

Todos los participantes serán streamers y creadores de contenido de habla hispana.

Hay nombres que "van a sorprender mucho" al público, y algunos participantes le hacen especial ilusión a Ibai. ¡Se espera un cartelón histórico!

Ibai Llanos deja los primeros avances de la sexta edición de La Velada: 👇



— Será la edición con más combates hasta la fecha: ya hay 8 cerrados y se trabaja en un noveno.

— Todos los participantes serán creadores de contenido y no habrá ningún anglosajón.

— Hay nombres que “van… pic.twitter.com/TrqrgNAH5T — Terreno Viral (@terrenoviral) January 15, 2026

¿DÓNDE SERÁ LA VELADA DEL AÑO 6?

Se celebrará en un estadio de fútbol en España (nada de arenas más pequeñas, Ibai busca máximo aforo).

Las ediciones anteriores han pasado por Barcelona (2 veces), Madrid y Sevilla (La Cartuja en la V).

Hay especulaciones fuertes con el nuevo Spotify Camp Nou por su capacidad gigante, pero Ibai aún está ajustando opciones y no hay sede cerrada.

¿CUÁL ES LA FECHA?

Será en verano de 2026, específicamente después del Mundial de Fútbol (que termina el 19 de julio de 2026) para no competir con el evento deportivo más grande del año y aprovechar el tirón veraniego.

Probablemente a partir de finales de julio o agosto, pero la fecha exacta aún no está anunciada.

3 influencers mexicanos se enfrentarán en el cuadrilátero del evento organizado por Ibai Llanos. Ampliar

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS?

Ibai quiere mantener el horario nocturno que funcionó tan bien en la Velada V en Sevilla (empezó de noche y terminó de madrugada).

Es perfecto para la audiencia de Latinoamérica (donde es horario prime) y evita el calor brutal del día en verano español.

El evento promete romper todos los récords otra vez, con más espectáculo, producción brutal y posiblemente sorpresas épicas en el ring. Todavía faltan anuncios oficiales de cartel completo, artistas invitados (¿llegará Bad Bunny por fin?) y la sede definitiva, pero Ibai ya tiene todo muy avanzado.