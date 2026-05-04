Muere Eduardo Lamazón “Don Lama” a los 70 años

Eduardo Lamazón, mejor conocido como “Don Lama”, falleció el 4 de mayo de 2026 a los 70 años en Ciudad de México. Fue un referente histórico del boxeo mexicano y voz emblemática de TV Azteca en “La Casa del Boxeo”.

Hoy se fue Eduardo Lamazón, ‘Don Lama’. Genio del boxeo, la vida y el vino. Nos enseñó a brindar, a pensar y a vivir con pasión.

Su ausencia pesa, pero su espíritu quedará en cada tarjeta y en cada round.

Buen viaje, maestro ‘Don Lama’. pic.twitter.com/AZtGLklfXb — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) May 4, 2026

¿Quién fue Eduardo Lamazón y por qué era importante para el boxeo mexicano?

Eduardo Lamazón fue analista y comentarista de boxeo por más de cuatro décadas. Se hizo famoso por sus crónicas y análisis en televisión, radio y medios impresos. Su estilo directo y conocimiento técnico lo convirtieron en una de las figuras más importantes en las transmisiones de peleas de box en México. Lamazón acompañó carreras de campeones nacionales y cubrió eventos internacionales. Se ganó el apodo cariñoso de “Don Lama” entre aficionados y colegas.

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¿Qué legado deja Eduardo Lamazón en la narración y análisis del boxeo?

El legado de Lamazón incluye análisis y narraciones que ayudaron a popularizar episodios claves del boxeo nacional y un enfoque en el desarrollo de talentos mexicanos. Fue mentor de periodistas más jóvenes y un puente entre la vieja escuela del boxeo y las nuevas generaciones. Además, su voz y seudónimo marcaron época en la cobertura televisiva del pugilismo en México.

¿Qué significó “La Casa del Boxeo” para su carrera?

“La Casa del Boxeo”, programa con el que Lamazón se identificó durante años fue clave para su reconocimiento. Ahí consolidó su estilo analítico y su relación con peleadores y promotores, además de participar en transmisiones de peleas estelares que marcaron la agenda pugilística nacional. “La Tarjeta de Don Lama” resultó característica principal de las funciones de TV Azteca que después fue replicada por otras televisoras en México hasta la fecha.

HASTA SIEMPRE 🕊️



Falleció Eduardo Lamazón a los 70 años, histórico comentarista y analista de boxeo en México. 😔 pic.twitter.com/wGUT1yMVRi — W Deportes (@deportesWRADIO) May 4, 2026

¿Cuáles fueron las peleas más famosas narradas por Don Lama?

Don Lama acompañó transmisiones de las rivalidades y combates más relevantes del pugilismo nacional e internacional. Entre las peleas y series que la afición suele identificar con su voz están las batallas entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao, así como grandes combates de referentes mexicanos como Saúl “Canelo” Álvarez, Jorge “Travieso” Arce, Marco Antonio Barrera, Erik Morales, Julio César Chávez Jr, entre otros.

Don Lama será recordado por siempre estar presente en las narraciones que convirtieron esos combates en hitos mediáticos y recordados por todos los aficionados al boxeo en México.