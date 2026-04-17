Masters 1000 de Madrid: ¿Por qué no juegan Carlos Alcaraz y Novak Djokovic?

El Masters 1000 de Madrid arranca este 20 de abril y, más allá de los nombres que dirán presente, la atención se centra en las importantes ausencias que marcarán el torneo. Varias de las principales figuras del circuito ATP no estarán en la capital española, lo que modifica considerablemente el panorama competitivo.

Carlos Alcaraz / Clive Brunskill Ampliar

La primera baja sensible es la de Carlos Alcaraz. El español sufrió una lesión en la muñeca que ya lo había obligado a retirarse del ATP de Barcelona. Luego de someterse a estudios médicos, se confirmó que la lesión es más seria de lo previsto. El propio tenista anunció que no podrá disputar el Madrid Open, una ausencia especialmente dolorosa al tratarse de su torneo local y por la oportunidad que tenía de sumar puntos en la lucha por el número uno del ranking ATP.

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Otra ausencia destacada es la de Novak Djokovic. El serbio había confirmado su participación en este Masters 1000 como parte de su preparación rumbo a Roland Garros. Sin embargo, a través de sus redes sociales, informó que no competirá en Madrid al no haberse recuperado completamente de su lesión. Djokovic dejó claro que prefiere no arriesgar y priorizar su recuperación para regresar en óptimas condiciones a las pistas.

Novak Djokovic / Quinn Rooney Ampliar

Por último, el caso de Jannik Sinner genera incertidumbre. El italiano tiene previsto llegar a Madrid en las próximas horas, pero su participación aún no está asegurada. A diferencia de otras ocasiones, no está obligado a defender puntos como líder del ranking mundial, por lo que su presencia dependerá de una decisión personal. En caso de no competir, el torneo perdería a otra de sus grandes figuras.

Así, el Masters 1000 de Madrid se perfila con dos ausencias confirmadas por lesión y una más en duda, lo que abre la puerta a que otros tenistas aprovechen la oportunidad en un escenario atípico.