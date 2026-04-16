Novak Djokovic define su futuro: El torneo elegido para volver y el gran objetivo en la mira / Lintao Zhang

El tenista serbio Novak Djokovic eligió el Masters 1000 de Madrid para regresar a la actividad, con la mira puesta en París. Para el balcánico, resulta fundamental disputar un torneo a buen nivel que le permita elevar su competitividad de cara a Roland Garros.

Novak Djokovic / Kelly Defina Ampliar

Djokovic se ausentó de torneos importantes como Miami y Montecarlo, ya que su estado físico le exigió un descanso tras una exigente participación en Indian Wells, donde fue eliminado en los octavos de final por el británico Jack Draper. Tras ese periodo de recuperación, y cuando parecía incierto su regreso, el serbio confirmó su participación en el Mutua Madrid Open 2026, todo enfocado en su preparación rumbo a la capital francesa.

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El serbio es el segundo jugador con más títulos en el Mutua Madrid Open, torneo que ha conquistado en 2011, 2016 y 2019, solo por detrás de Rafael Nadal, quien lo ha ganado en cinco ocasiones. Djokovic buscará sumar su cuarto título en Madrid y así llegar en óptimas condiciones a los próximos compromisos.

Rafael Nadal / Europa Press Sports Ampliar

La última vez que Djokovic levantó un trofeo fue en 2025, cuando se coronó en el ATP de Atenas, tras una destacada actuación que lo llevó desde los octavos de final hasta el campeonato, imponiéndose en la final al italiano Lorenzo Musetti. Actualmente, Novak ocupa el cuarto lugar del ranking ATP.