¡Las estrellas del CMLL chocarán ante las de MLW en la Arena México!

Después de celebrar con éxito 70 años de su inauguración, la Arena México se alista para la segunda edición de la función entre las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) contra las de Major League Wrestling (MLW), que promete intensidad de principio a fin, donde cada combate se disputará a una sola caída.

Cartelera Arena México Ampliar

La función promete intensidad de principio a fin, cada combate se disputará a una sola caída, y como encuentro estelar, la figura japonesa, Kushida, expondrá el Campeonato Mundial Medio de MLW ante Templario.

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Con la responsabilidad de representar al CMLL, Soberano Jr. y Ángel de Oro formarán una pareja de lujo, para medirse a Austin Aries y Trevor Lee; ellos harán equipo por primera vez en sus carreras, y buscarán hacerlo de forma exitosa.

Por otra parte, Neón y Diego Hill chocarán en un mano a mano que promete intensidad, resistencia y hambre de triunfo. Otra de las luchas titulares de la función, será cuando Bishop Dyer y Donovan Dijak expongan el Campeonato de Parejas de MLW ante Averno y Euforia, en un duelo de poder a poder.

Demostrando que está para grandes compromisos, Olympia tendrá la dura prueba de enfrentarse a Lady Frost. Mientras que Calavera Jr. I y Calavera Jr. II, tendrán la oportunidad de estar en esta cartelera internacional, cuando luchen ante Ikuro Kwon y Okumura.

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📍Arena México

🗓️ Viernes 1° de Mayo '26

🕔 HORARIO ESPECIAL 5:00 p.m.



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster: https://t.co/OgrlJtHCBI



📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros nivel “Campeón Mundial” y “Leyenda”: https://t.co/XPtCl7RnOB #ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/qT8bYrjlsB — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) April 28, 2026

Las emociones arrancarán con la presencia de Shotzi, ella expondrá el Campeonato Mundial Femenil de MLW ante Garra Negra. Es una cartelera imperdible en la ArenaMéxico, reforzando la alianza entre el Consejo Mundial de Lucha Libre y Major League Wrestling.

Cartelera completa

• Campeonato Mundial Medio MLW: Kushida (c) vs Templario

• Soberano Jr. y Ángel de Oro vs Austin Auries y Trevor Lee

• Mano a Mano: Neón vs Diego Hill

• Campeonato de Parejas de MLW: Bishop Dyer y Donovan Dijak (c) vs Averno y Euforia

• Mano a Mano: Olympia vs Lady Frost

• Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vs Ikuro Kwon y Okumura

• Campeonato Mundial Femenil de MLW: Shotzi (c) vs Garra Negra

¡Que siga la celebración! 70 años de la Arena México



La histórica Catedral de la Lucha Libre, escenario de grandes hazañas, rivalidades inolvidables y noches que han marcado generaciones.



🤼‍♂️✨ Y la pregunta es para ti:

¿Cuál es tu mejor recuerdo en este legendario recinto? pic.twitter.com/I2stp7vz7z — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) April 28, 2026

¿Dónde ver el Viernes Espectacular del CMLL?

La función de Arena México se podrá disfrutar en vivo a las 8:30 PM con la membresía en el canal de Youtube del CMLL, en el nivel “Campeón Mundial” y “Leyenda”; y también por la señal de Fox Sports 2. Además, su retransmisión el sábado a las 3:30 PM por el canal 9.

La cita es este viernes 1 de mayo en la mítica Arena México, a partir de las 8:30 p.m., (hora del centro de México) y podrá verse en vivo a través de la señal de Fox Sports y retransmisión por Televisa Deportes