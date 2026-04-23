‘Chelito’ Delgado habla sobre la salida de Larcamón de Cruz Azul

La actualidad de Cruz Azul siempre genera ecos, especialmente cuando una de sus figuras históricas alza la voz. César “Chelito” Delgado, ídolo de la afición celeste, ha compartido su análisis sobre la reciente y polémica destitución de Nicolás Larcamón.

⚽ Ante la salida de Nicolás Larcamón a escasos días de arrancar la Liguilla del Clausura 2026, César “Chelito” calificó la decisión de la directiva como “apresurada”.https://t.co/DTagfSCSie pic.twitter.com/ERUMQdoyDF — La-Lista Deportes (@LaListaDeportes) April 23, 2026

El exjugador celeste señaló que uno de los principales problemas del equipo es la falta de entusiasmo dentro del campo, situación que terminó por afectar el rendimiento colectivo.

De acuerdo con su análisis, el equipo no lograba transmitir energía ni conexión con la afición, lo que derivó en un funcionamiento “repetitivo” y poco convincente.

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Delgado consideró que el técnico argentino tuvo dificultades para contagiar esa intensidad necesaria en un club de alta exigencia como Cruz Azul. Además, la racha negativa terminó por desgastar la relación entre el equipo, el cuerpo técnico y la afición, que ya mostraba un claro descontento.

La falta de “chispa”: El análisis de Delgado sobre el ciclo Larcamón

Para el “Chelito”, la salida de Nicolás Larcamón no se debió exclusivamente a un bache táctico, sino a una carencia anímica dentro del vestidor. Según el ex delantero, el equipo “no encontraba entusiasmo” bajo la gestión de Nicolás Larcamón, percibiendo una desconexión que terminó por mermar el rendimiento colectivo.

‘Chelito’ Delgado con Cruz Azul Ampliar

César señaló que, para un club de la magnitud de Cruz Azul, la motivación y la identidad son pilares que no pueden flaquear. Sin embargo, no todo fue respaldo a la directiva. Delgado también fue claro al señalar que, desde su perspectiva, no existían motivos suficientes para destituir a Larcamón en este momento del torneo, especialmente con la fase final tan cerca.

El rosarino enfatizó que en el fútbol moderno el manejo de grupo es tan vital como la estrategia en la pizarra.

Su futuro y postura sobre Cruz Azul y el futbol mexicano

Por otro lado, la pregunta que todos los seguidores se hacen es si veremos algún día a César Delgado dirigiendo a La Máquina. Al respecto, el argentino fue claro sobre su plan de vida: Aunque el deseo de estar en el banquillo existe, su prioridad actual es la preparación académica y profesional.

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Por ahora, ‘Chelito’ Delgado se mantiene como un observador analítico, esperando que su amado Cruz Azul recupere la alegría que lo llevó a la gloria.