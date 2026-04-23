Apertura 2026 ya tiene ruta: arranca en julio y podría coronarse hasta después de Navidad

El calendario del Apertura 2026 ya perfila un semestre atípico, apretado y con margen para extenderse hasta las últimas fechas de diciembre. El torneo de la Liga MX no solo tendrá actividad intensa desde el verano, sino que además quedará condicionado por compromisos internacionales que podrían alterar el cierre habitual de la competencia.

Liga MX / Jam Media Ampliar

La temporada arrancará oficialmente el 16 de julio, una fecha que pondrá en marcha un campeonato con muy poco margen para pausas largas y con la necesidad de acomodar varias piezas en el camino. Desde ese momento, los clubes deberán gestionar planteles, cargas físicas y calendario con especial atención, porque el semestre vendrá cargado y con ajustes previstos desde antes de iniciar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué se habló en la Asamblea de dueños?: Un nuevo modelo de gobierno y sacude a la Liga MX

La Liguilla ya tiene fechas… pero la Final podría moverse

Uno de los puntos más llamativos del calendario es la programación de la Fase Final, que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre. En condiciones normales, la Gran Final del torneo quedó fijada para jugarse los días 10 y 13 de diciembre, lo que permitiría cerrar el campeonato en una ventana relativamente habitual dentro del futbol mexicano reciente.

Sin embargo, el escenario cambia si entra en juego un factor internacional. Si el club mexicano que participe en la Copa Intercontinental de la FIFA logra también meterse a la Final del Apertura 2026, la serie por el título tendría que aplazarse y se jugaría hasta el 24 y 27 de diciembre.

Eso abriría la posibilidad de una final navideña, algo poco común y que sin duda alteraría la planificación deportiva, mediática y hasta logística de los equipos involucrados. En cambio, si no hay participación de clubes de la Liga MX en ese cruce con la Copa Intercontinental, entonces la definición por el título se movería a una fecha intermedia: 17 y 20 de diciembre.

Chivas / Jam Media Ampliar

También habrá ajustes por Campeón de Campeones y Fecha FIFA

El calendario no solo contempla el torneo regular y la Liguilla. También se estableció que el Campeón de Campeones de la Temporada 2025-26 se celebrará el 25 de julio, apenas unos días después del arranque del Apertura. Eso obligará a hacer ajustes inmediatos para los equipos involucrados.

De hecho, ya está contemplado que la Jornada 2 será reprogramada para los clubes participantes, una señal de que el torneo desde el principio necesitará flexibilidad para no saturar el calendario de ciertos planteles.

Además, durante las Fechas FIFA de septiembre y octubre sí se disputará una jornada del Apertura 2026, lo que anticipa semanas complejas para los equipos que aporten jugadores a sus selecciones nacionales.