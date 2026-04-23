¿Qué se habló en la Asamblea de dueños?: Un nuevo modelo de gobierno y sacude a la Liga MX / FOTO: FMF

La Asamblea de Clubes de la Liga MX dejó una jornada clave para el futuro del futbol mexicano. Reunidos en Toluca, los representantes de los 18 equipos aprobaron por unanimidad una reestructura de fondo que apunta a modificar la manera en que se gobierna, se regula y se proyecta comercialmente la liga en los próximos años. No fue una reunión más: el mensaje fue el de una transformación institucional que busca acercar a la competencia mexicana a estándares de operación más cercanos a los de las grandes ligas europeas.

Liga MX / Jam Media Ampliar

Un nuevo modelo para profesionalizar la toma de decisiones

El cambio más relevante fue la autorización de un nuevo modelo de gobierno corporativo para la Liga MX, una iniciativa que venía trabajándose desde 2024 y que terminó de tomar forma durante 2025 y 2026. La idea central es dotar a la liga de una estructura más sólida, con personalidad jurídica propia y con participación de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) como organismo regulador.

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En términos prácticos, esto significa una liga con procesos más institucionalizados, con más controles internos y con una toma de decisiones menos improvisada. El objetivo, según lo presentado en la asamblea, es claro: construir una competencia más eficiente en lo comercial, más fuerte en lo deportivo y mejor preparada para competir en un entorno global.

Cuatro comités estratégicos, el corazón del nuevo proyecto

Como parte de esta reorganización, se crearán cuatro comités estratégicos que tendrán participación de los 18 clubes: el Comité Deportivo, el Comité Comercial, el Comité de Inversión y Certificación, y el Comité de Ética y Buen Gobierno. Estos organismos buscan repartir mejor las responsabilidades, fortalecer la transparencia y convertir las decisiones clave en procesos colegiados.

La apuesta parece ser por una liga más profesional, ágil y colaborativa, con mecanismos de evaluación más definidos y con metas más claras para su administración. En otras palabras, la Asamblea de Dueños no solo aprobó una nueva estructura, sino una nueva manera de operar.

Asamblea de Dueños Liga MX ⚽️



Luis Raúl González, Emilio Azcárraga y Víctor Velázquez llegan a la Asamblea de Dueños de la Liga MX para hablar sobre la venta del Atlas a José Miguel Bejos, oficializar el regreso del Atlante a Primera División, entre otros temas.



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Atlante vuelve y Atlas entra en proceso de venta

La sesión también dejó movimientos importantes fuera del escritorio corporativo. Uno de los anuncios más llamativos fue la confirmación del regreso del Club Atlante a la Liga MX a partir del siguiente torneo. Además, se autorizó la venta del Club Atlas, siempre y cuando se cumplan los requisitos reglamentarios correspondientes.

Este punto se conecta directamente con otro tema de fondo: la reducción de la multipropiedad. Con las ventas de Querétaro, Mazatlán y ahora el proceso relacionado con Atlas, se informó que este modelo se ha eliminado en un 75 por ciento en apenas un año, una señal de que la reconfiguración del futbol mexicano va más allá del discurso.

Una asamblea que marca el rumbo

Además de estos acuerdos, el pleno también dio luz verde al informe del comisionado Mikel Arriola, respaldando sus resultados en asistencia, audiencia y desarrollo deportivo, así como su estrategia de mediano y largo plazo.

La conclusión es contundente: la Asamblea de Clubes no solo validó decisiones administrativas, sino que trazó una nueva hoja de ruta para la Liga MX. Y si lo aprobado realmente se ejecuta como fue planteado, el futbol mexicano podría estar entrando en una de las etapas de cambio más profundas de los últimos años.