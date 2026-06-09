América anuncia la salida de Jonathan dos Santos: se va un capitán del tricampeonato y se abre una despedida histórica

El Club América hizo oficial la salida de Jonathan dos Santos y cerró así una etapa que terminó convertida en una de las más exitosas de la historia reciente azulcrema. La despedida llegó con una imagen institucional de alto impacto, en la que el club le dedicó un claro “Gracias Jona Dos Santos” y lo colocó rodeado de los trofeos conquistados durante su paso por Coapa. La publicación confirmó que el mediocampista ya no seguirá en el plantel rumbo al Apertura 2026, después de una etapa de cuatro años y medio en la institución.

Jonathan Dos Santos fuera del América / Alex Goodlett - Leagues Cup Ampliar

Jonathan se va después de haber sido parte esencial del equipo que firmó el histórico tricampeonato de Liga MX, además de otros títulos que consolidaron una era dorada para las Águilas. En el mensaje de despedida difundido por el club, América lo reconoce como un futbolista que se entregó con pasión a la camiseta y como un símbolo de lo que representa ser azulcrema. Esa carga emocional explica por qué su salida ya empezó a sentirse como el cierre de un ciclo importante dentro del vestidor.

Se va con seis títulos y un lugar fuerte en la era reciente del club

La huella de Jonathan dos Santos en América no necesita demasiada explicación cuando se miran los trofeos. Durante su etapa con las Águilas ganó seis títulos oficiales, entre ellos los campeonatos de Liga MX del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, además del Campeón de Campeones 2023-24, la Champions Cup 2024 y la Supercopa MX 2024. En otras palabras, se marcha como uno de los rostros del equipo que sostuvo una de las etapas más dominantes del club en los últimos años.

Jonathan Dos Santos América / Hector Vivas Ampliar

La imagen difundida por América refuerza precisamente esa idea: no es una despedida fría ni de trámite, sino una salida construida desde el reconocimiento. El club decidió presentarlo como parte de una generación ganadora, algo que también alimenta la lectura de que no solo se va un jugador de experiencia, sino un referente interno de un plantel acostumbrado a competir por todo.

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Por ahora, lo que sí está confirmado es su salida del América. Lo que todavía no está definido públicamente es si Jonathan dos Santos también pondrá fin a su carrera.

Jonathan Dos Santos Club América Ampliar

Esa duda tiene sentido porque apenas en abril el propio futbolista reconocía que estaba cerca del final, al admitir que le quedaba poco tiempo como profesional, aunque sin fijar una fecha para el retiro. Incluso entonces hablaba del América como el club de su vida y dejaba claro el peso emocional que tenía seguir jugando ahí.