Efraín Juárez y Győri ETO han quedado eliminados en la primera ronda previa de la Champions League

Efraín Juárez y el Győri ETO FC fueron eliminados en la primera ronda de la previa de la UEFA Champions League 2026/27 ante el Víkingur Reykjavík de Islandia, con un global de 3-2.

Efraín Juárez / Jam Media Ampliar

Detalles de la eliminatoria

•Ida: Győri ETO 0-1 Víkingur Reykjavík.Gol de Daniel Hafsteinsson. El equipo húngaro cayó en un partido complicado fuera de casa.

•Vuelta: Győri ETO 2-2 Víkingur Reykjavík.

•Goles locales: Milán Vitális 38’, penal y autogol de Sveinn Gísli Þorkelsson 45+1’.

•Goles visitantes: Daniel Hafsteinsson 34’ y Gylfi Sigurðsson 55’.

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El equipo de Juárez remontó temporalmente el marcador en la vuelta llegó a ir 2-1 arriba, pero el gol islandés en la segunda mitad selló la eliminación. No hubo prórroga porque el global quedó 3-2 a favor de los islandeses.

Efraín Juárez en el viejo continente

Esta fue la primera experiencia europea de Efraín Juárez como entrenador llegó al Győri ETO en junio de 2026 tras dejar Pumas. El club húngaro era campeón de su liga y accedía directamente a esta ronda de Champions.

Efraín Juárez es el nuevo director técnico del Győri ETO de Hungría / Jam Media Ampliar

A pesar de la eliminación en Champions, el Győri ETO pasará a la segunda ronda de clasificación de la UEFA Conference League. Enfrentará al ganador de la serie entre Klaksvík, Islas Feroe y el perdedor de otra eliminatoria, posiblemente Atert Bissen de Luxemburgo.

El debut europeo de Juárez terminó de forma prematura, pero el equipo mantiene opciones continentales en la Conference League. La eliminación generó reacciones mixtas en México, con reconocimiento al esfuerzo pese al resultado.