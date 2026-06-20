Fernando Gago sufre infarto: así está de salud el exDT de Chivas tras ser hospitalizado

Fernando Gago, actual director técnico de la Universidad de Chile y famoso en México por ser exentrenador de Chivas, sufrió un infarto agudo al miocardio en la madrugada del jueves 19 de junio de 2026 . Fue internado de urgencia, donde le practicaron una angioplastía. El club confirmó la noticia a través de redes sociales.

Fernando Gago / Leopoldo Smith Ampliar

¿Qué le pasó a Fernando Gago?

El exfutbolista argentino, de 40 años, ingresó al hospital tras presentar un cuadro de infarto agudo al miocardio. Según el comunicado oficial de la U de Chile, los médicos detectaron una cardiopatía coronaria provocada por la obstrucción de un tramo intermedio de una arteria, una zona clave para el correcto funcionamiento del corazón.

Fernando Gago infarto breve Ampliar

Gago llegó al banquillo de la U de Chile luego de pasar por Chivas de Guadalajara y Necaxa en la Liga MX, donde construyó buena parte de su carrera como técnico.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Países Bajos aplasta a Suecia y se acerca a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

¿Cómo está de salud Fernando Gago tras el infarto?

El parte médico es alentador. Los especialistas le realizaron una angioplastía con implante de stent, procedimiento que realizan los doctores para restablecer el flujo sanguíneo en la arteria afectada. De acuerdo con el reporte médico, Gago presenta buen ánimo y se mantiene estable.

Fernando Gago técnico argentino / Dustin Markland Ampliar

El siguiente paso para el técnico argentino será iniciar un proceso de rehabilitación cardíaca, que consiste en retomar la actividad física de forma gradual y controlada bajo supervisión médica. Por ahora no hay fecha confirmada para su reincorporación al banquillo de la U de Chile.

¿Qué es un infarto agudo al miocardio?

Un infarto agudo al miocardio ocurre cuando una arteria coronaria se obstruye, generalmente por la ruptura de una placa de grasa que forma un coágulo y bloquea el flujo de sangre hacia el corazón. Esto provoca daño en el tejido cardíaco y constituye una urgencia médica que requiere atención inmediata.

Ampliar

El síntoma característico es un dolor opresivo en el pecho que puede extenderse al brazo izquierdo, cuello, mandíbula o espalda, y que suele durar más de 20 minutos. También puede acompañarse de dificultad para respirar, sudoración fría o náuseas. El pronóstico depende de qué tan extenso sea el daño al músculo cardíaco: los casos leves permiten una recuperación casi normal si se diagnostica a tiempo.

El técnico argentino estuvo grabe de salud, situación que alerto a propios y extraños.

El técnico permanecerá en observación médica en Santiago mientras avanza su rehabilitación cardíaca. La U de Chile no ha confirmado quién tomará el mando del equipo de forma interina en caso de que Gago requiera más tiempo de recuperación, algo que dependerá de la evolución clínica en los próximos días.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Paraguay gana por la mínima y elimina a Turquía del Mundial 2026

Por lo pronto, el cuerpo técnico y la directiva del club chileno se mantienen a la espera de nuevos partes médicos para definir si Gago podrá reincorporarse a corto plazo a las actividades del equipo, que sigue compitiendo en el torneo local.