¡Bomba en la Liga MX! Jordan Carrillo es nuevo refuerzo de Chivas para el 2026

Jordan Carrillo es nuevo jugador de Chivas. Todo apuntaba a que el futbolista permanecería con Pumas hasta finalizar su préstamo, pero Santos negoció con el Guadalajara la venta del jugador, poniendo fin de manera anticipada a su cesión.

Jordan Carrillo / Manuel Velasquez Ampliar

Carrillo llega al Rebaño en compra definitiva, luego de que Chivas desembolsara alrededor de cinco millones de dólares. El atacante firmó contrato hasta 2030, por lo que estará ligado al club durante los próximos cuatro años. Su destacado torneo con Pumas despertó el interés de varios equipos, aunque finalmente fue el Guadalajara quien logró hacerse con la joya mexicana.

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Carrillo no fue el único refuerzo rojiblanco. También llegó Kevin Castañeda, procedente de Xolos de Tijuana, un futbolista con características similares, por lo que ambos reforzarán el ataque del conjunto tapatío.

Jordan Carrillo nuevo jugador de Chivas / FOTO: @Chivas Ampliar

Con estas incorporaciones, Chivas vuelve a colocarse como uno de los principales candidatos al título, con el objetivo de poner fin a una sequía de más de nueve años sin conquistar la Liga MX.