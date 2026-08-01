Erik Lira ya tiene oferta del Al-Jazira

Las horas de Erik Lira en el Cruz Azul pueden estar contadas, ya que el Al-Jazira quiere de inmediato al jugador mexicano, mientras que el AS Mónaco aún no manda oferta formal.

Erik Lira festejando un gol de Cruz Azul / NurPhoto Ampliar

¿Lira a EAU?

De acuerdo con el reportero, César Caballero de ESPN, la Máquina ya tiene la oferta del club de los Emiratos Árabes Unidos en la Noria, por lo que depende del equipo mexicano y el jugador decidir su futuro.

La oferta ronda entorno a los 10 millones de dólares por la ficha completa del jugador, aunque el 20% de la carta le pertenece a los Pumas. Su salario al año sería de 3MDD.

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Hace unos días se dio a conocer que el equipo francés igual estaba interesado en fichar a Lira, pero primero tenía que dejar salir a un jugador para poder iniciar conversaciones con la Máquina.

Pero el club de Abu Dabi se adelantó al Mónaco y tiene más probabilidades de contratar a uno de los mejores jugadores en el Mundial 2026 de México. Se vienen horas vitales en la Noria para decidir el futuro de Erik Lira.

Lira y Luka Romero celebrando el título ante Pumas / NurPhoto Ampliar

Lira en el Apertura 2026

Ha sido titular en los tres encuentros con Cruz Azul, jugo 76 minutos ante el Atlético de San Luis, mientras contra Puebla y Toluca disputó todo el partido, en el juego ante el Atlante no estuvo dentro del once inicial.